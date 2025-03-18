254隻比特犬全數列管　桃園動保處兼顧動保...守護市民安全

▲針對北市比特犬兩度咬傷騎士案，桃園市動保處將全市254隻比特犬登記列冊，將定期稽核以確保市民安全。（圖／桃市動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近日北市比特犬兩度咬人事件，桃園市動保處今（18）表示，配合農業部於2022年公告禁養比特犬，在禁養令公告前飼養者則全數登記列管，目前桃市登記共有254隻列管，稽查人員將持續定期稽核，以確保民眾安全，民眾若發現遊蕩比特犬，可立即撥打「1959」動保專線通報。

▲桃園市動保處將全市254隻比特犬登記列冊。（圖／桃市動保處提供）



桃園市動保處長王得吉指出，改制前的行政院農委會於2022年將比特犬被列為「指定禁止飼養或輸入之動物」公告禁養，動保處目前登記列冊飼養比特犬共計254隻，其中包括特寵業者4隻、動保教育園區23隻及一般民眾227隻；上述犬隻包括動保園區及業者所飼，已有230隻完成絕育，以避免繁殖，一般民眾飼養尚未絕育者，動保處將陸續進行犬隻查核及裁處。

王得吉還提及，比特犬已明令公告禁止飼養與同步禁止進出口，動保處已全力執行舊有飼養者登記列管清查並進行絕育，若飼主攜帶具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，未採取適當防護措施，違者將依動保法第29條第1款第5項處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。民眾若發現遊蕩之比特犬，可撥打「1959」動保專線通報，動保處將立即派員協助收容安置。

▲桃園市動保處呼籲，民眾若看到比特犬遊蕩，立即通報「1959」動保專線。（圖／桃市動保處提供）

動保處強調，比特犬具有頭大且寬、皮膚厚實、皮毛平滑有光澤，具驚人耐力及咬合力，加上性情兇猛、攻擊性強，包括人、寵物、流浪狗都是其攻擊對象，世界各地已發生多起攻擊致死案例，民眾若遇到比特犬，應保持冷靜、避免眼神對視、站穩不動並緩慢後退、使用物品防身、尋找附近安全區域，並通報「1959」動保專線通知動保處人員到場處理。