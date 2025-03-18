　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

254隻比特犬全數列管　桃園動保處兼顧動保...守護市民安全

▲針對北市比特犬兩度咬傷騎士案，桃園市動保處將全市254隻比特犬登記列冊，將定期稽核以確保市民安全。（圖／桃市動保處提供）

▲針對北市比特犬兩度咬傷騎士案，桃園市動保處將全市254隻比特犬登記列冊，將定期稽核以確保市民安全。（圖／桃市動保處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近日北市比特犬兩度咬人事件，桃園市動保處今（18）表示，配合農業部於2022年公告禁養比特犬，在禁養令公告前飼養者則全數登記列管，目前桃市登記共有254隻列管，稽查人員將持續定期稽核，以確保民眾安全，民眾若發現遊蕩比特犬，可立即撥打「1959」動保專線通報。

▲桃園市動保處將全市254隻比特犬登記列冊。（圖／桃市動保處提供）

▲桃園市動保處將全市254隻比特犬登記列冊。（圖／桃市動保處提供）

桃園市動保處長王得吉指出，改制前的行政院農委會於2022年將比特犬被列為「指定禁止飼養或輸入之動物」公告禁養，動保處目前登記列冊飼養比特犬共計254隻，其中包括特寵業者4隻、動保教育園區23隻及一般民眾227隻；上述犬隻包括動保園區及業者所飼，已有230隻完成絕育，以避免繁殖，一般民眾飼養尚未絕育者，動保處將陸續進行犬隻查核及裁處。

王得吉還提及，比特犬已明令公告禁止飼養與同步禁止進出口，動保處已全力執行舊有飼養者登記列管清查並進行絕育，若飼主攜帶具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，未採取適當防護措施，違者將依動保法第29條第1款第5項處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。民眾若發現遊蕩之比特犬，可撥打「1959」動保專線通報，動保處將立即派員協助收容安置。

▲桃園市動保處呼籲，民眾若看到彼特犬遊蕩，立即通報「1959」動保專線。（圖／桃市動保處提供）

桃園市動保處呼籲，民眾若看到比特犬遊蕩，立即通報「1959」動保專線。（圖／桃市動保處提供）

動保處強調，比特犬具有頭大且寬、皮膚厚實、皮毛平滑有光澤，具驚人耐力及咬合力，加上性情兇猛、攻擊性強，包括人、寵物、流浪狗都是其攻擊對象，世界各地已發生多起攻擊致死案例，民眾若遇到比特犬，應保持冷靜、避免眼神對視、站穩不動並緩慢後退、使用物品防身、尋找附近安全區域，並通報「1959」動保專線通知動保處人員到場處理。

 【更多新聞】

白色廂型車「人影晃動」疑超載　警攔查赫見6失聯移工

移工肝硬化病重倒地！竟找小黃丟偏僻山裡喪命　黑心老闆慘了

海外打工「高薪+免食宿」29歲男衝泰國　航警機場急攔人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玉山金20:00召開重訊記者會
「金秀賢聲明令人失望」　金賽綸家屬進行照片數位鑑定
入夜後冷空氣更強「恐升級寒流」　周四最凍剩9度
高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！
古林睿煬155公里火球震撼日本球迷！嗨喊：讓他先發
孫藝真結婚3年罕見放閃！　「依偎玄彬」零變裝
家寧切割媽媽「只為保住1事」！律師看聲明拋3問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「百萬神知識」北港登場　多種宗教共宣導提升防詐能力

254隻比特犬全數列管　桃園動保處兼顧動保...守護市民安全

打造職場新標杆！花蓮友善職場評選全面啟動　報名至月底止

陳亭妃爭取紅黃單廟宇災損補助　行政院長、部長允諾重新檢討協助

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

7旬婦來洽公吐露三餐不繼　枋寮警擔心寒流來襲出手捐助

自由車環台公路大賽...美麗六堆站3／20登場　將有交通管制

智慧城市！花蓮智慧交通再獲獎　消防救護車優先綠行獲肯定

醫曝高危險因子8大口訣 高　傳授「護腎8守則」

主動關心身心障礙者！花蓮啟動需求評估全面電訪機制

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

「百萬神知識」北港登場　多種宗教共宣導提升防詐能力

254隻比特犬全數列管　桃園動保處兼顧動保...守護市民安全

打造職場新標杆！花蓮友善職場評選全面啟動　報名至月底止

陳亭妃爭取紅黃單廟宇災損補助　行政院長、部長允諾重新檢討協助

強化高樓救災應變能力　南消六大辦理高樓搶救演練

7旬婦來洽公吐露三餐不繼　枋寮警擔心寒流來襲出手捐助

自由車環台公路大賽...美麗六堆站3／20登場　將有交通管制

智慧城市！花蓮智慧交通再獲獎　消防救護車優先綠行獲肯定

醫曝高危險因子8大口訣 高　傳授「護腎8守則」

主動關心身心障礙者！花蓮啟動需求評估全面電訪機制

快訊／玉山金20:00重訊　市場指併保德信投信

男錯過班機大暴走　赤裸上身「砸爛機場設備」瘋狂影片曝光

若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人

大罷免徐巧芯拉警報？　國民黨急秀內參民調：47.8%民眾不同意

美知名分析師估今年貨櫃船運利潤減逾80%　法人與攬貨業認為不致於

入夜後冷空氣更強「可能升級寒流」　周四清晨最凍剩9度

金賽綸家屬回應「金秀賢聲明令人失望」　決定進行照片數位鑑定

台南「國家美術館籌備處」將掛牌！台灣第一座專責近現代美術

古林睿煬火球震撼日職　新庄剛志發文讚揚：讓你先發調整！

柳采葳稱「陳菊去找鄭麗君只能用走路」　行政院強力譴責不實言論

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

地方熱門新聞

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

屏東42歲男驟逝家人生活陷困頓　警發動募款

洗錢400億元！九州總裁2億交保

南投縣議員簡千翔任期滿3年　增2服務處貼近民眾

清明防火再升級南消六大隊出動無人機加強巡查

安親班老師以肉身擋車讓幼兒過馬路網友問為何不走斑馬線

高雄離譜爸「載6歲兒」酒駕！路中自撞分隔島

配合排水箱涵改建台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

玉山東部園區-瓦拉米山徑人文生態遊程開放報名

流感高峰期來襲！營師養建議5種食物幫助提升免疫力

139縣道貨車斗載10人　可罰1.8萬

台南南區灣裡路282巷民宅驚傳火警幸無傷亡

台南藍軍轟水電將漲6%因非核神主牌　

台南極限運動場遭被噴漆塗鴉　網友氣憤PO網呼籲當事人自首

更多熱門

相關新聞

桃園市南昌動保教育園區明開幕啟用

桃園市南昌動保教育園區明開幕啟用

桃園市動保處訂於明（14）日舉辦南昌動物保護教育園區揭牌開幕，動保處長王得吉指出，園區內包括有桃園市犬貓市區認領養中心、動物醫療中心、寵物友善專區等設施，此外，現場還提供免費狂犬病疫苗暨晶片注射、寵物義診、非犬貓特殊寵物認養活動等等，歡迎喜愛寵物或動物市民朋友共同參與。

台中警進門搜毒　毒鴛鴦哀求先讓狗狗吹冷氣

台中警進門搜毒　毒鴛鴦哀求先讓狗狗吹冷氣

栗翅鷹受困「飛不起來」 桃園動保處急救援

栗翅鷹受困「飛不起來」 桃園動保處急救援

桃市非犬貓寵物認養活動　毛小孩等候新主人

桃市非犬貓寵物認養活動　毛小孩等候新主人

比特犬傷人不斷　狗學校不敢收訓

比特犬傷人不斷　狗學校不敢收訓

關鍵字：

彼特犬桃市動保處列冊登記確保市民安全

讀者迴響

熱門新聞

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

快訊／沒入比特犬現場曝！Lucky拒絕入籠

楊晨熙突發「不自殺聲明」！

拉比特犬上車！飼主「1動作」被抓包不對勁

暴打拉K女員工+賣假名牌　「直播界男神」收押

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

即／台中勤美誠品又傳墜樓！當場死亡

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面