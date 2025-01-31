重案回顧／逆子斬母頭丟中庭！沒掉一滴淚　一度獲判無罪原因曝光

▲有反社會人格的梁崇銘斬下母親頭顱丟到社區中庭，案發當時引發社會矚目。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／綜合報導

桃園市中壢區一處社區2018年10月間發生人倫慘案！一名33歲逆子梁崇銘吸毒後竟持刀斬下母親的頭部，隨後拋至中庭，鄰居聽聞聲響報警處理，全案因此曝光。梁男一審遭判處無期徒刑，二審逆轉改判無罪，案經上訴最高院，2021年底判處無期徒刑定讞。

回顧整起案發經過，有反社會人格的梁崇銘2018年10月18日傍晚6時許，吸毒後與剛回家的卓姓母親發生衝突，不料，他竟持開山刀狂砍母親37刀，還斬下母親的頭顱扔下社區中庭。社區住戶因聽聞梁家發出叫罵、奔跑及踹門聲，當晚7時許報警處理。

警方抵達現場後發現，社區中庭竟有一顆女性頭顱，而位於12樓的梁崇銘還正在不斷將家中物品往外丟，上樓破門後在屋內發現一具無頭女屍，周遭鮮血四濺相當駭人。

檢方偵辦時發現，梁男從未有過懺悔，更沒有掉過一滴眼淚，甚至在見到母親血淋淋的照片時，也宛如一名旁觀者一般冷眼看待、無動於衷，認為他有永久與社會隔離的必要，向法院求處死刑。

而精神鑑定報告指出，梁男是因吸食毒品導致精神障礙，才會做出違法行為，一審遭判處無期徒刑，但案經上訴高院，合議庭依照醫院鑑定等事證，認定梁男吸毒誘發急性精神病症，案發時處於脫離現實，喪失辨識及控制能力，改判無罪，此一判決結果引發社會輿論。

對此，高院說明，梁崇銘在案發前一天及案發前，已經有自言自語、幻象及現實析離的狀況，犯案當天他在自家語無倫次地咆哮、叫罵、踹門，與警方對峙的1個半小時也處於該狀況，被逮入警局時也處於亢奮無法對話的情形，入看守所初期仍眼神渙散、無法陳述案發經過，經過一星期後症狀才逐漸消失，合議庭才會認定梁男在案發時處於毒品急性中毒引起的精神病症，且與精神鑑定結果相同，強調合議庭並非單靠鑑定就判無罪。

檢方不服提出上訴，最高院撤銷原判決，發回高等法院更審，更一審審理時，由於梁男對於案情、鑑定報告均無爭執，對於延長羈押等等程序事項，也均無意見，合議庭法官也認定梁男有罪，最終依照一審認定的刑法19條第2項規定，將他判處無期徒刑。檢方再上訴最高院遭駁回，全案於2021年審結，梁男遭判處無期徒刑定讞。