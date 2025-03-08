第三性公關服刑遭7人性侵　逼大家一起來！變態房長逃21年慘了



▲一名第三性公關入台北監獄，當晚就慘遭侵犯。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

一名第三性公關小偉(化名)於2000年9月入監，當晚就遭同舍黃姓房長侵犯，黃男怕有人告密，還要其他舍友一一過來排隊，依序逼小偉幫口交，最後黃男等7人被起訴，其他人先後和解撤告或被判刑，黃男逃亡21年後被逮。桃園地院日前審結，將黃男依連續犯2人以上共同強制性交罪，重判7年10月徒刑。全案可上訴。

判決指出，黃男在2000年9月15日晚間7時許，詢問當天才新進的受刑人小偉能否發生關係，遭拒後仍強行性侵，並要求其他舍友排隊，強逼小偉依序幫他們口交。隔天黃男又將小偉強壓在地，供辜姓舍友等人硬上，並以手指及膠水罐侵犯。小偉不堪受辱提告，黃男等7人被起訴後，黃男出獄後逃亡，於2002年遭到通緝，直到2023年間才遭警緝捕歸案，而黃男所犯罪行追訴權時效為20年，黃男雖逃亡21年，但因他遭通緝，導致審判程序不能開始等等情形，計算後追訴期限應到2027年4月22日為止。

全案審理時，黃男表示他和辜男等7人和小偉都是同一舍房的受刑人，而他是該舍房房長，但他沒有對小偉強制性交，他只有對小偉猥褻，也有跟小偉談價錢。

不過小偉證稱，在新收當晚，他就被同舍房長黃男叫到床鋪，要他幫打手槍、口交，還要輪流服務房內其他幾位同學，以免有人告密，雖有陳、涂兩名舍友表示不願意、沒這個嗜好，仍被黃男強拉過來接受服務。

其他獄友證稱，小偉曾表示自己從事第三性公關，黃男有時會叫小偉唱歌跳舞，也要求小偉進行口交、手淫等行為，更目睹3人硬上小偉，即便小偉拒絕，黃男也會表示「由不得你」，並叫辜男毆打小偉。

法官審理，認為多名獄友對黃男如何壓制、性侵小偉指證歷歷，判定黃男和辜男共同性侵小偉屬實，而黃男雖和其他獄友串供，表示和小偉是性交易，但調閱獄中黃男等7名舍友的個人物品明細表和小偉的核對後，認黃男等人證詞不足採信，審酌黃男曾因犯侵占、竊盜案遭判刑，5年內又犯本案，小偉也表示絕不原諒黃男等情，依黃男連續犯2人以上共同強制性交罪，處7年10月徒刑。可上訴。

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