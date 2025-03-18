Andy、家寧陷財務糾紛！親子YouTuber給3建議：外人別插手

▲Andy、家寧的事件引發關注。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

記者曾筠淇／綜合報導

眾量級Andy、家寧的事件，讓許多人開始關心情侶、夫妻的財務要如何分配。在臉書、YouTube頻道擁有高人氣的Mom & Dad對此分享3點看法，包含親朋好友的意見聽聽就好、財務透明、經營平等的夥伴關係，「婚姻要長久，外人別插手」。

Mom & Dad透過臉書粉專發布短影音，並寫道Andy老師的事件讓他們震驚，同時也發現一些雷同之處，「一樣是經營網路的創作者，一樣是情侶一起創業（只是他們沒結婚）」。因此身兼老公、老闆身分的華爸，就有感而發，提出3點看法。

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華爸說，身為結婚十幾年、跟太太一起工作的「老公兼老闆」，他有一些心得可以運用在公司經營和婚姻。首先，是如果把婚姻比喻成一家公司，「那婚姻裡最主要的股東就會是你跟你的另一半，你們做任何的決策，家人最好都不要過度介入，是你們才擁有對婚姻這間公司唯一的控制權」，畢竟婚姻是自己的，所以親朋好友的意見聽聽就好。

▲華爸分享看法。（圖／翻攝自Facebook／Mom & Dad）

華爸接著說，在財務部分，最好要公開、透明，因為錢代表了一種信任感，像他們結婚十年來，其實都是太太在管錢，而他則會定期討論財務報表，「我們每一筆收支都很清楚」。

最後一點也是最重要的一點，華爸說，「就是去經營一個平等的夥伴關係，這個其實無關錢誰賺得多、誰賺得少喔！」雙方應該要像是合夥人，討論事情時，兩人都要有話語權，有重要的事情也要一起決定，這樣才不會像是公司請的員工。華爸也認為，「婚姻要長久，外人別插手」。

影片曝光後，不少網友也留言直呼，「華爸頭腦很清晰耶，看懂很多道理，能說出這樣道理也一定很有責任心」、「說得真好，外人別插手」、「不論親戚、朋友，只要跟錢糾纏不清、計較不完的，都不會長久」、「比喻得很好，也很有道理」、「夫妻關係就是要一個理解，雙方知己知彼」、「親朋好友當作是顧問就好，真是個不失禮貌的好方法」。

本文經Mom & Dad授權引用