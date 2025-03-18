TVBS民調／深藍選區也守不住　徐巧芯罷免案破6成願投票、57%同意

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民團發起罷免35位藍委及1位泛藍無黨籍立委通過第一階段審查。各罷團啟動二階連署中。根據TVBS最新民調顯示，藍委徐巧芯罷免案中，有34%民眾表示會參與二階連署；如果罷免投票，61%民眾會投票，其中57%表示會投同意罷免，高於37%不同意。換算下來，有投票意願且會同意罷免人數，佔松山信義選民36%，遠高於罷免門檻的25%，且20-29歲及40-49歲民眾，同意罷免在七成以上。另外，去年投給徐巧芯民眾，有高達22%同意罷免。

根據現行公職人員選舉罷免法，第一階段提議罷免後，第二階段連署人數若達選舉區的選舉人總數10%，可進入第三階段，舉行罷免投票。第三階段投票，若同意票數多於不同意票數，且同意票數達選舉區的選舉人總數25%以上，罷免案才算通過。

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，85%的松山信義民眾知道有人發起罷免立委徐巧芯的連署；如果進行第二階段連署，有34%民眾表示會參與連署，高於連署門檻。若舉行罷免立委徐巧芯的投票，有61%的民眾會去投票，其中42%一定會、19%可能會，另外有3%民眾表示不一定，33%表示不會去投票，3%沒有意見。

對於罷免投票，在有投票意願（一定會、可能會、不一定）的民眾中，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。換言之，有投票意願且會投同意罷免的人數，相當於佔松山信義選民的36%，高於罷免門檻的25%。

交叉分析顯示，有投票意願的松山信義民眾中，一定會去投票及可能會去投票的民眾，同意罷免徐巧芯的比例都在五成以上。年齡方面，60歲以上民眾，有48%不同意罷免，略高於44%同意罷免；其他年齡層民眾，都是同意罷免的比例高於不同意，且20-29歲及40-49歲民眾，同意罷免的比例皆在七成或以上。

政黨傾向方面，民進黨認同者有91%同意罷免；國民黨認同者有91%不同意罷免；民眾黨認同者有72%不同意罷免，28%同意罷免；中立民眾有62%同意罷免，25%不同意罷免，另外12%未決定。

另外，去年區域立委投給徐巧芯民眾，不同意罷免78%，同意罷免22%；去年投給許淑華的民眾，有高達97%同意罷免。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年3月5日至17日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,026位20歲以上設籍台北市立委第七選區（松山信義）民眾，其中拒訪為171位，拒訪率為16.7%，最後成功訪問有效樣本855位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後兩碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。