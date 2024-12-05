銀河娛樂「賭王呂志和」設靈香港　「愛國愛港」李家超親赴弔唁

▲銀河娛樂創辦人呂志和靈堂設於香港。（圖／香港01）

文／香港01

嘉華國際集團及銀河娛樂創辦人兼主席呂志和上（11）月初辭世，享年95歲（1929-2024），4日下午在北角香港殯儀館設靈。不少政界人士、商界人物都到場弔唁，包括特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等。

▲香港特首李家超。（圖／香港01）

大陸國務院港澳辦、中央政府駐港聯絡辦等都發出唁電，讚揚呂志和「愛國愛港」，為香港貢獻良多。特首李家超在唁文指，呂志和一生竭誠造福社會，「殊堪婉惜」。

▲香港中聯辦主任鄭雁雄。（圖／香港01）

4日下午約16時左右，前特首曾蔭權抵達北角香港殯儀館。約1小時30分鐘後，特首李家超亦到場，並於傍晚18時左右離開。李家超進場同時，曾蔭權及前港區全國人大代表譚惠珠一同離場。中聯辦主任鄭雁雄則在殯儀館內短暫停留後離開。

▲娛樂及體育界名人紛紛致上花籃弔唁。（圖／香港01）

呂志和上月7日安詳辭世，享耆壽95歲。呂志和1960年代涉足地產發展，1980年代開始拓展酒店業務，1990年代初將業務拓展至中國內地；他在2002年更投得澳門娛樂牌照成為六個博彩營運商之一，建立集渡假、消閒、購物、商貿會議及娛樂於一身之旅遊事業。

據訃聞顯示，其治喪委員會委員囊括港、澳政界重量級人士，榮譽主任為香港、澳門的三位前特首，董建華、何厚鏵與梁振英。至於現任香港特首李家超、澳門特首賀一誠、中聯辦主任鄭雁雄及澳門中聯辦主任鄭新聰則出任主任。

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