【廣編】LG gram 2025全新升級　極致輕薄AI筆電擴大產品佈局

▲LG gram極致輕薄AI筆電系列實力屢獲肯定。

圖、文／LG提供

LG gram系列憑藉輕薄與卓越效能席捲市場，引領輕薄筆電的潮流。其中，LG gram Pro於美國最具公信力的消費者評測機構Consumer Reports 2024年評測中獲得第一名；而LG gram Pro 2-in-1以超輕薄設計與獨特AI 功能，已連續兩年榮獲CES創新獎，為全球最輕的16吋翻轉觸控筆電。LG觀察到數位游牧及創作者族群日益增加，致力再創輕薄筆電效能高峰，2025年強勢升級，LG gram Pro搭載NVIDIA獨立顯卡與Intel® Core™ Ultra處理器，大幅提升影像處理與多工運算效能。LG亦推出全新入門款gram Book系列，以流暢作業體驗及親民價格，滿足學生與新鮮人文書與日常使用需求。

LG董事長鄭淵寬表示：「因應AI浪潮，LG gram再展技術力，高階系列搭載NVIDIA獨立顯卡，更內建混合式AI即時助理，不需連網就能使用，軟硬體全面革新實現真AI筆電，致力成為消費者提升創作競爭力與日常體驗不可或缺的夥伴。」

LG推出全新gram Book系列，搭載15.6吋防眩光IPS螢幕與Intel® i5處理器，無論是準備報告、放鬆追劇均能輕鬆應對，LG gram全系列筆電預購史上最優惠，即日起至3月16日於LG官方線上商城預購，指定筆電享9折限時優惠 ，再送gram無線滑鼠。此外，搭載NVDIA RTX™ 5050獨立顯卡的gram Pro 16也預計在今年第二季開放預購，詳細資訊將於LG官網及官方社群公告！