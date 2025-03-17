　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

【廣編】LG gram 2025全新升級　極致輕薄AI筆電擴大產品佈局

▲▼LG gram,筆電,AI。（圖／LG提供）

▲LG gram極致輕薄AI筆電系列實力屢獲肯定。

圖、文／LG提供

LG gram系列憑藉輕薄與卓越效能席捲市場，引領輕薄筆電的潮流。其中，LG gram Pro於美國最具公信力的消費者評測機構Consumer Reports 2024年評測中獲得第一名；而LG gram Pro 2-in-1以超輕薄設計與獨特AI 功能，已連續兩年榮獲CES創新獎，為全球最輕的16吋翻轉觸控筆電。LG觀察到數位游牧及創作者族群日益增加，致力再創輕薄筆電效能高峰，2025年強勢升級，LG gram Pro搭載NVIDIA獨立顯卡與Intel® Core™ Ultra處理器，大幅提升影像處理與多工運算效能。LG亦推出全新入門款gram Book系列，以流暢作業體驗及親民價格，滿足學生與新鮮人文書與日常使用需求。

LG董事長鄭淵寬表示：「因應AI浪潮，LG gram再展技術力，高階系列搭載NVIDIA獨立顯卡，更內建混合式AI即時助理，不需連網就能使用，軟硬體全面革新實現真AI筆電，致力成為消費者提升創作競爭力與日常體驗不可或缺的夥伴。」

LG推出全新gram Book系列，搭載15.6吋防眩光IPS螢幕與Intel® i5處理器，無論是準備報告、放鬆追劇均能輕鬆應對，LG gram全系列筆電預購史上最優惠，即日起至3月16日於LG官方線上商城預購，指定筆電享9折限時優惠 ，再送gram無線滑鼠。此外，搭載NVDIA RTX™ 5050獨立顯卡的gram Pro 16也預計在今年第二季開放預購，詳細資訊將於LG官網及官方社群公告！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兄弟啦啦隊33人全新陣容！　中職最大團
浴缸水深才20cm！台中3歲童溺斃　2寶爸眼布血絲現身
獨／「89猴球棒隊」火葬場開打　他怒：警察到底在做什麼
兄弟啦啦隊日籍新成員！「一字馬」菊池桃子盼成台日橋樑
快訊／承德路死亡車禍！　聯結車輾斃騎士
金賽綸15歲「被強行成熟」！交往金秀賢才2個月　前後驚人對比
六月宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢
快訊／2檔明打入全額交割　跳空跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

家事就讓專業的來！斜槓媽咪愛上「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」集美型與智慧於一身

【廣編】LG gram 2025全新升級　極致輕薄AI筆電擴大產品佈局

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

【廣編】LG gram 2025全新升級　極致輕薄AI筆電擴大產品佈局

樂天桃猿公布籃籃「全新職位」　團長阿誠今年賽季結束後引退

反戒嚴公投問「台灣人想要兩岸戰爭？」　羅智強要全民自己決定

桃園少年結伴騎單車迷途腳抽筋路倒　警指引返家路

美國周末極端氣候！龍捲風、沙塵暴「36人死亡」　數十萬戶停電

貓奴荷包要破了　貓咪首飾慵懶模樣惹人愛

金賽綸家屬今出面提告！金秀賢「8簡訊4電話」狂摳她爸求私了　截圖曝

班機被取消崩潰　男乘客在登機口「出拳打昏工作人員」畫面曝

指標科技股ETF今年績效轉負　00965挾川普國防題材逆勢刷天價

中職最大團！兄弟啦啦隊33人新陣容亮相　雙韓援中文喊話總冠軍

入住小墾丁渡假村免費遊玩屏東海生館　早鳥更便宜

【大橘為重】萌娃嘗試抱起６公斤肥貓　肉肉狂抖超可愛XD

3C家電熱門新聞

手機電量100％持續充傷電池！　專家公布最佳解

MSI GeForce RTX 50系列筆電預購

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

二手手機市場狂飆！

防堵流感季「BOSCH洗衣機」讓病毒無所遁形

LG gram 2025全新升級

iOS 18.3.2再修安全漏洞！

中華電MWC搶先佈局6G

小米旗艦機15 Series「價格不變」

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

FB上互搜就變...「建議好友」？

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

政府補助3千　全國電子加碼送

更多熱門

相關新聞

OpenAI建議「美國封禁中AI產業」：DeepSeek 是另一個華為

OpenAI建議「美國封禁中AI產業」：DeepSeek 是另一個華為

美國人工智慧公司OpenAI近日向白宮提交政策建議，將中國「深度求索」（DeepSeek）開發的人工智慧大語言模型形容為「另一個華為」，並建議美國政府全面封殺中國AI技術，以防止中國在該領域的發展威脅美國主導地位。

陸推出「AI標識法」　生成內容必須標識

陸推出「AI標識法」　生成內容必須標識

英網路兒童性虐影像10年增8倍　AI生成更恐怖

英網路兒童性虐影像10年增8倍　AI生成更恐怖

美股聚焦黃仁勳！　輝達GTC大會「Rubin」新架構AI晶片亮相

美股聚焦黃仁勳！　輝達GTC大會「Rubin」新架構AI晶片亮相

現在是否能入手黃金？DeepSeek回答了

現在是否能入手黃金？DeepSeek回答了

關鍵字：

LG gram筆電AI

讀者迴響

熱門新聞

陸公布台4大網軍頭目照片、身分證字號全曝光

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

GD赴aespa演唱會「被選中舞蹈挑戰」下一瞬間全場笑翻

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面