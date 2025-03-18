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要25歲以下！網傳副教授列「選妃條件」　浙大駁斥：已報警

▲▼杭州浙江大學。（圖／CFP）

▲浙江大學表示，該名副教授已報警。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一社交平台近日瘋傳一份相親資訊。資料顯示，一名36歲的浙江大學副教授正尋找理想中的另一半，其中女生要是西元2000年後出生，且身高要有165公分到171公分，外型苗條、形象良好。該份資料引起網友批評，「簡直是在選妃！」

據《新華日報》報導，一名網友以「浙大副教授選妃」為題發文，並寫下一名985高校畢業博士、浙江大學36歲副教授相親的資訊，「自稱年收入百萬人民幣，身高175公分，體重70公斤」，出現在某菁英相親群組中，該篇貼文瞬間引起熱議。

▲▼網傳浙大副教授選妃。（圖／翻攝自微博）

▲網傳浙大副教授選妃條件。（圖／翻攝自微博）

該「副教授」的擇偶條件還包含學歷，女方畢業學校須為北京大學、清華大學、浙江大學、中國人民大學、上海交通大學等大學，學歷本碩博皆可，其中有一段畢業於以上學校。

浙江大學相關部門18日對此事回應，詢問過資料中提及的副教授，「經初步核實，該相親內容含不實內容，且未經本人確認，該副教授已報警，校方將持續追蹤此事，若有違師德，將依規處理。」

相關貼文引起網友熱議，「這個態度，那不得先建個圓明園」、「浙大的女孩們躲著點吧」、「自己身高只有175，還要求那麼多」 、「反過來想想：人家年輕漂亮學歷高，為什麼要選你啊」、「他這條件就等於，導師想找在校女學生結婚」、「主要是，這個男的性格肯定很難搞」、「性別調換也一樣，女的同樣的條件，他們會說，憑什麼找妳個老的，如果是條件不及這個，但是要求有錢的，他們又說人家需要找門當戶對的！副教授你該不會以為漂亮年輕，又門當戶對的女孩子，會找根老黃瓜吧」。

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