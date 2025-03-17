【廣編】2025 All New Indian Scout全面進化　風格動力再強化、百年傳奇再啟新篇

▲2025年Indian motorcycle延續經典，整合全球Scout車主的反饋，重新推出了Scout Family。

圖、文／印地安重機提供

Indian Scout自誕生以來，一直是美式摩托車的經典代表。2025年，Indian motorcycle再度推出全新Scout系列，根據全球Scout車主的反饋，從引擎、車架到配備，均進行了全面升級，結合現代技術與經典設計，為這款傳奇車型注入新的活力，讓每位騎士都能找到屬於自己的Scout，享受自由與熱情的騎乘體驗。

這次改款外型設計充滿美式肌肉風格，緊湊的車身與經典的油箱設計相得益彰。Scout Family系列全新打造的水冷V型雙缸「Speed Plus」，排氣量為1250cc，擁有105hp@7250rpm和108Nm@6300rpm的扭力。Scout Sixty Family系列則搭載999cc水冷V型雙缸「Speed Plus」，提供85hp@7250rpm和87Nm@6200rpm的動力表現。兩款車系皆提供Limited Tech版本，配備USB充電座、三段動力模式、ABS煞車防鎖死系統、101mm觸控儀表和免鑰匙啟動功能。

最高規格的101 Scout搭載1250cc水冷雙缸引擎，輸出高達111hp和108Nm的扭力，前後懸吊系統採用可調式倒立前叉和掛瓶後避震器，制動系統配備Brembo雙碟盤，提供卓越的操控性和制動能力。Scout Classic採用前後包覆式擋泥板設計，搭配16吋鋼絲輪圈和大量鍍鉻配件，擁有同級車內最低的65公分座高和7.6公分的後懸吊行程，提供舒適且輕鬆的騎乘體驗。Scout Bobber展現極簡俐落的風格，低寬把與短土除設計，黑化車身讓騎士透過車輛展現獨特的自我風格。Sport Scout專為追求運動性能的騎士量身打造，配備6吋高把手和19吋前輪，提升操控靈活性和騎乘舒適度。Super Scout專為長途旅行設計，配備可快速拆卸的風鏡、旅行側箱和後座，確保長途騎乘的舒適性和便利性。