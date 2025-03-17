3月最後一波強冷空氣「跌破10度」凍到周三　高山有望降雪

▲強烈冷氣團預估影響到周三，局部低溫可能跌破10度。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團急凍，今天(17日)到明天清晨最冷，局部低溫可能跌破10度，強烈冷氣團預計影響至周三，將是本季最後一次對台灣帶來明顯降溫的強冷空氣，不排除3000公尺以上高山或北部、東北部2000公尺以上高山有降雪機率，周四起回暖至周末，天氣穩定。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天起至周三，台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷，尤以今日至明晨最為顯著，預測北部及東部高溫13-16度，低溫10-12度；中南部高溫17-22度，低溫12-15度。由於輻射冷卻效應明顯，局部沿海空曠地區或近山平地低溫可能降至10度以下。

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林孝儒指出，本波冷氣團屬於偏乾冷型態，整體環境水氣不多，仍有局部乾空氣移入，各地降雨機率較低。迎風面的北部至東部或中南部山區若有降雨，雨勢也偏小，影響不大。然而，由於氣溫偏低，若短暫有水氣移入，則不排除三千公尺以上高山，或北部、東北部兩千公尺以上的山區短暫出現降雪或路面結冰的可能。

周四起冷氣團將逐漸減弱，林孝儒說明，台灣周圍水氣仍少，各地天氣將趨於穩定，以晴時多雲為主。氣溫亦會逐日回升，白天回暖幅度較明顯，陽光露臉的時間增加，天氣較為舒適。整體來說，周四起至周末天氣趨於穩定，白天溫暖舒適，但早晚較涼，要留意氣溫變化。

林孝儒指出，預測至月底冷空氣影響趨勢將減弱，冬季型冷空氣的影響機率也逐漸降低。這波強烈大陸冷氣團，將可能是本季最後一次對台灣帶來較明顯降溫的強冷空氣了。