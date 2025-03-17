快訊／強風來了！　今晨9.6℃「最冷時間」曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

14縣市陸上強風特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市五股的9.6度。氣象署預報員張承傳表示，周二清晨是最冷時間，低溫會比今天再低1度。

▼最新紅外線雲圖。（圖／氣象署）



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氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周二晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）；台東縣（含蘭嶼、綠島）、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今強烈大陸冷氣團影響，夜間清晨北部及東北部低溫只有11、12度，其他地區13到15度，白天北部及東北部高溫僅12-14度，中部及花東約16-18度，南部則有20、21度；各地雲量稍多 ，東半部及西半部山區有局部短暫雨。

張承傳說，周二清晨最冷，低溫比今天低1度，東半部及西半部山區有局部短暫雨；周四起強烈冷氣團減弱，早晚氣溫仍偏低，白天回溫，周四北部高溫20、21度，中南部24、25度，周末北部高溫25、26度，中南部27-29度；周三到周末各地僅花蓮、台東、恆春半島有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

