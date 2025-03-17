超扯片！賓士男假配合盤查　引擎蓋「90度全開」盲開逃逸

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

台中市西區篤行路段昨（16日）下午發生警匪追逐戰！一輛銀灰色賓士逆向違停在超商前，警方上前盤查發現，車輛顏色與車籍資料不符，疑似懸掛偽造車牌，遂要求駕駛打開引擎蓋檢視其車身編號，沒想到駕駛竟突然跳上車駕車逃逸，員警立即通報攔截圍捕，經警方積極追緝，於當晚8時許於一處停車場抓到犯嫌陳男，詢後將依法究辦。

▲台中警匪追逐戰，犯嫌車輛引擎蓋垂直打開遮蔽視線，駕駛竟還能高速逃逸 。（圖／翻攝社會事新聞影音）



有民眾16日下午3時30分許，行經篤行路段時發現一輛銀灰色轎車引擎蓋「90度垂直掀開」，駕駛卻還能高速逃逸，與警方在街頭追逐，誇張畫面讓目擊民眾直呼：「這個車不知道怎麼開的，引擎蓋遮蔽視線還能高速逃逸。」

台中市第二分局分局長鍾承志表示，當時文正派出所員警於解送人犯返程途中，發現該車逆向違停，遂上前盤查，沒想到駕駛趁員警打開引擎蓋檢視其車身編號時，突然跳上駕駛座駕車逃逸，警方立即通報攔截圍捕，並在該車後方安全距離處尾隨待機，但因該車持續出現危險駕駛行為，員警為避免危害其他用路人及自身安全，遂於西屯路與英才路口附近停止尾隨。

經員警積極追查，於當晚8時許在台中市南區一處停車場內查獲該車，並通知車主陳男到場說明，後續是否涉及偽造車牌部分，將持續向監理站確定；另陳男涉及危險駕駛部分，將依刑法第185條第1項「以他法致生往來之危險者」，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，函送台中地檢署偵辦及依道路交通管理處罰條例第43條「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。並吊扣該汽車牌照6個月及沒入該汽車。」處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰。