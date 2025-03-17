穿搭對了年齡只是數字！精緻女人10招時尚心法穿出從容與自信

▲時尚無關年齡，而是關於態度！掌握10個關鍵造型技巧，讓人穿出獨特魅力，每一天都美得剛剛好！（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

愛美是所有女人的天性，不過有些女生在邁入熟齡後卻會喪失自信，覺得自己怎麼穿都不如年輕時好看，其實年紀漸長的女性同樣擁有愛美與打扮的權利，透過適當的穿搭，不僅能展現成熟的優雅，反而更有歲月歷練後的從容魅力。外國網站《Bright Side》整理出10個造型技巧，讓妳不論在什麼年齡都能擁有精緻外型，每天早上看著鏡中的自己都開心又滿意！

1、不要一次戴太多飾品

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熟齡女性在穿搭上應注意避免過度配戴飾品，特別是項鍊和耳環。專家建議，避免佩戴完全匹配的珠寶套組，尤其是項鍊和耳環相同的組合。如果選擇大型耳環，建議頸部保持簡潔；若佩戴華麗的項鍊，則可不戴耳環，以保持整體平衡。

2、西裝外套非常百搭

西裝外套是熟齡女性衣櫥中的百搭單品，特別是鮮豔色彩的款式，可以為平凡的穿搭增添亮點。選擇臀長或更長的版型，避免視覺上縮短腿部比例。即使是年輕女性，如今也喜歡以休閒方式搭配西裝外套，因為它能立即提升簡約造型的時尚感。雖然西裝外套屬於經典服飾，但與牛仔褲、T恤和運動鞋等現代休閒單品搭配時，能營造出減齡效果。

3、選穿明亮色系的衣服

深色服裝可能讓人看起來更顯年長，因此建議熟齡女性避免過於陰沉的色調，如果真的很多深色衣服，不如就巧妙點綴其中就好；還是盡量選擇亮色系，可以將亮色與深色服飾搭配來平衡整體造型，或與白色、米色等淺色中性色調組合，營造清新感。今年2025年春夏正流行淺色穿搭，不妨試試看讓自己跟上潮流。

4、衣服紮進褲或裙中

在穿著襯衫、T恤等上衣時，可以試著將下襬紮入褲子或裙子內，即使只是將部分下襬紮入，也能突出腰線，整個人看起來比例更好也更有精神，避免顯得老氣或邋遢。不過如果覺得這樣穿不太舒服的話，或是覺得視覺上腰部臃腫的話，那麼可以考慮穿著連身衣，就能擁有舒適且完美的貼合度。

5、慎選黑色造型

雖然深色調不太適合熟齡女性，但全黑造型是個例外，因為它具有獨特的魅力，能讓我們看起來更具品味。可以嘗試黑色牛仔褲搭配上衣、寬鬆長洋裝、寬褲或層次感套裝等組合。夏季時，黑色編織洋裝配涼鞋也是優雅的選擇。

6、避免大花圖案和過多荷葉邊的服裝

大朵的花卉圖案以及荷葉邊元素服裝，對於熟齡女性有可能會顯得太過輕佻、不襯氣質；建議選擇更為低調、裝飾適中的款式或純色設計，幾何或細緻的圖案設計也十分適合。當然這不代表熟齡女性就不能嘗試亮眼的圖案，只要是自己喜歡的、穿了開心，想穿就穿。

7、不要排斥高領服裝

有人覺得穿了高領會顯老，但其實高領的衣服能為妳增添優雅氣質；例如高領毛衣這樣的經典單品，不論是搭配任何下裝，都能讓人看起來更有品味。天氣比較溫暖時，可以改穿高領襯衫和洋裝，經典時髦女子的形象就這樣輕鬆get！

8、運動風外套穿出新風格

遇上很冷的天氣，妳都是穿著厚重深色的大衣嗎？其實在單調的冬季服飾之中可以試著加入運動風外套，它們的多功能設計使其易於與不同風格搭配，不論是本來就很搭的休閒造型還是精緻造型，都因為運動風外套的輕便舒適，既提供了活動的自由度又能保持溫暖，更是日常穿著以及舒適與時尚之間取得平衡感的最佳選擇。

9、紅唇要看場合擦

如果想提升吸引力，豔麗的紅色口紅可能令人心動，但在某個年齡段後，使用這些色調需謹慎。隨著年齡增長，雙唇變得較薄、輪廓也不再鮮明，因此，使用過於鮮豔的紅色，非但不討喜還容易突顯皺紋，甚至讓牙齒看起來偏黃。所以，熟齡女性若想讓面容看起來更年輕， 要小心使用紅色系口紅。

10、珍珠飾品點綴風格

一般人想到珍珠作為飾品，經常會直覺聯想到年長的貴婦，可見珍珠如果搭得不好可是會增加年齡感的，也容易讓我們看起來過於正式。不妨試試看搭配一些意外感的穿搭，反而能讓珍珠凸顯時尚、現代的風格；例如，穿T恤和牛仔褲時，脖子上戴一條珍珠細鏈，會有你想像不到的效果。