　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場

記者蔡紹堅／綜合報導

10年前因《我的滑板鞋》一曲爆紅的中國大陸網紅歌手龐麥郎近日宣布復出，但遺憾的是，他復出後在貴陽的第一場演唱會，竟只來了9名觀眾。不過，龐麥郎沒有因此氣餒，不只自評演唱會「算得上成功」，還認為未來還有機會。

根據《紅星新聞》報導，為了這次復出，龐麥郎拍攝了新的海報，準備了新的歌曲，一個人坐火車來到貴陽，只揹著一個皮革老化又爆皮的雙肩包，及一個在廣州花了幾十元購買的手提包，包內裝著演出要用的12件服裝和兩雙鞋，有幾十斤重。

龐麥郎表示，會復出是因為自己喜歡音樂、表演，渴望舞台，所以很期待這次演出，這算是他宣布復出以來的第一場演出，希望把新的歌曲帶給歌迷。

▼龐麥郎復出後的第一場演唱會，只有9名觀眾到場。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場。（圖／翻攝紅星新聞）

演出場地的負責人王勁提到，這次演出是龐麥郎自己和他們聯繫，說希望進行一場演出，因為龐麥郎過去來這裡演出過兩次，比較熟悉，就想說給龐麥郎提供一個場地。

王勁說，這次演出並未收取龐麥郎的費用，收益則是靠票房分帳，但票房預售情況並不好，預售票數量只有10張。

王勁覺得，龐麥郎的故事會給現在的年輕人一些鼓勵，有夢想就去追求，但在唱功上來說，以大眾的視角來看，確實是欠缺的。因此，王勁希望龐麥郎未來能在唱功上努力，爭取更好的效果。

現場一名歌迷表示，他是從深圳特意趕過來看龐麥郎的演出，在社交媒體上刷到龐麥郎將要開專場的消息後，馬上就買了票。他說，10幾年前，龐麥郎剛走紅時，他就關注到了龐麥郎，歌曲中的很多歌詞都能夠觸動他，創作上也很有自己的想法。

▲▼「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場。（圖／翻攝紅星新聞）

另有歌迷提到，龐麥郎的音樂表達出了最真實的自己，他很欣賞這一點。至於唱功的問題，他覺得沒那麼重要，「用心去感受，做自己就行了。」

遺憾的是，演出現場只來了9名觀眾，不過，龐麥郎還是認真的表演，並為到場的每一位觀眾都送上了簽名照。

龐麥郎說，他很喜歡和歌迷接觸、互動，也很感謝歌迷從那麼遠的地方專程過來看他。另外，他也強調，這場演出還算得上成功，未來還有機會。

龐麥郎來自陝西，現年41歲，2014年因《我的滑板鞋》一曲爆紅，並與唱片公司簽約，開始了自己的演藝生涯。2021年3月，龐麥郎的經紀人證實他罹患精神疾病，被強制送醫治療；同年5月，龐麥郎受訪表示自己狀況已好轉很多，正在一家醫院接受康復治療，出院後將繼續創作，也想前往上海演出。

▼演唱會票房不佳，但龐麥郎並不氣餒，認為未來還有機會。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場。（圖／翻攝紅星新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 6773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冷氣團發威！明晚低溫探10度　2千米高山有望下雪
誠品480報警抓女兒！台中二寶媽2千字信　向市長討公道
飲料店推「張家檸檬綠茶」大爆單！　店員搖瘋：一天幾百杯
亞亞再拍片！大讚健保貼心「台灣是我第二個家」
快訊／8縣市低溫特報！「急凍跌破10度」冷到明晚
本周台人「被詐逾14億」！　手法第1名曝
金賽綸家屬明天出面提告！　痛喊：她生前一天內輕生6次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

杭州科創受吹捧　官員：包容企業「十年不鳴」靜待一鳴驚人

陸配亞亞不喊統一了　大讚健保貼心「台灣是我第二個家」

「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場

陸「彩虹-9」無人機試飛　逾20小時跨晝夜飛行

陸推出「AI標識法」　所有生成內容必須添加標識

陸維修平台被踢爆：沒病亂修、小病大修「專坑不懂客戶」

百度發表文心大模型4.5、X1　主打比GPT、DeepSeek都便宜

陸爆「翻新衛生棉」流入市場！蘇菲急聲明：瑕疵品100%粉碎處理

轎車墜河下沉！熱血哥脫衣咬撬棍狂游30米　滅頂前破窗救出駕駛

陸富豪「懸賞4500萬」尋找失蹤愛子！找到人了　聽DNA結果瞬間癱軟

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

杭州科創受吹捧　官員：包容企業「十年不鳴」靜待一鳴驚人

陸配亞亞不喊統一了　大讚健保貼心「台灣是我第二個家」

「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場

陸「彩虹-9」無人機試飛　逾20小時跨晝夜飛行

陸推出「AI標識法」　所有生成內容必須添加標識

陸維修平台被踢爆：沒病亂修、小病大修「專坑不懂客戶」

百度發表文心大模型4.5、X1　主打比GPT、DeepSeek都便宜

陸爆「翻新衛生棉」流入市場！蘇菲急聲明：瑕疵品100%粉碎處理

轎車墜河下沉！熱血哥脫衣咬撬棍狂游30米　滅頂前破窗救出駕駛

陸富豪「懸賞4500萬」尋找失蹤愛子！找到人了　聽DNA結果瞬間癱軟

杭州科創受吹捧　官員：包容企業「十年不鳴」靜待一鳴驚人

驚悚驅魔！6月男嬰身體不適　被術士「倒掛火堆活烤」釀失明

冷氣團發威！明晚低溫探10度「2千米高山有望下雪」回暖時間曝

台北區個別總額將上路！醫院擬漲掛號費　邱泰源：不要增加病人負擔

神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光

全國首創！台中市和平區推視訊調解機制　打破交通限制

寄望張仁瑋打擊像「貝茲」　平野惠一點名未來年輕戰力

「用標題來殺我」陸配亞亞質疑官方造假　移民署揭最晚離台期限

誠品480搞烏龍報警抓女兒！台中二寶媽2千字還原　向市長討公道

Toyz飲料店推「張家檸檬綠茶」大爆單！店員搖瘋：一天幾百杯

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

大陸熱門新聞

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！父母崩潰：賠不起

解放軍殲-15墜毀畫面曝光！炸成一團火球

轎車墜河下沉　他撬棍破窗救援成功

陸爆「翻新衛生棉」流入市場！蘇菲急聲明

解放軍戰鬥機失事　墜毀在海南島

陸配亞亞不喊統一了　讚台灣健保貼心

面試走錯公司！他誤打誤撞被錄取

陸女整形失敗　眼睛都閉不起來

李嘉誠賣巴拿馬港　陸官方暗批：出賣中國人

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

網美老闆「溼漉漉」8分鐘片　網路瘋傳

緬甸涉詐大陸人超多　一個月遣返2876人

更多熱門

相關新聞

小熊軟糖躍上Vans鞋　全家都淪陷

小熊軟糖躍上Vans鞋　全家都淪陷

Haribo 小熊軟糖甜蜜的滋味，大人小孩都無法抗拒，沒想到嘴裡彈牙的小熊軟糖，有天也能化身鞋款穿在腳上？今年春夏之際，Vans破天荒找來Haribo 合作，讓一隻隻色彩繽紛的小熊軟糖躍上經典鞋款，不只有成人的男、女鞋款，更推出Ｑ炸的童鞋系列，可說是今年最「甜」的聯名，一家大小一起搭配，將成為爸爸媽媽與孩子之間可愛的連結。

「DC滑板鞋創辦人」離世享年55歲

「DC滑板鞋創辦人」離世享年55歲

男星精神分裂送醫！父母反批「經紀人傷害」

男星精神分裂送醫！父母反批「經紀人傷害」

男星發病「拿板凳打父母」　爸打電話求救

男星發病「拿板凳打父母」　爸打電話求救

龐麥郎遭強制送醫 經紀人證實了

龐麥郎遭強制送醫 經紀人證實了

關鍵字：

龐麥郎我的滑板鞋滑板鞋

讀者迴響

熱門新聞

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎1句話神預言

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

美付2億給薩爾瓦多　300囚犯送進最恐怖監獄

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

【路口切西瓜】女騎士突竄出左轉遭撞飛　網批：視線遮蔽還敢轉

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面