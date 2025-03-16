「滑板鞋」龐麥郎復出！演唱會只有9名觀眾到場

記者蔡紹堅／綜合報導

10年前因《我的滑板鞋》一曲爆紅的中國大陸網紅歌手龐麥郎近日宣布復出，但遺憾的是，他復出後在貴陽的第一場演唱會，竟只來了9名觀眾。不過，龐麥郎沒有因此氣餒，不只自評演唱會「算得上成功」，還認為未來還有機會。

根據《紅星新聞》報導，為了這次復出，龐麥郎拍攝了新的海報，準備了新的歌曲，一個人坐火車來到貴陽，只揹著一個皮革老化又爆皮的雙肩包，及一個在廣州花了幾十元購買的手提包，包內裝著演出要用的12件服裝和兩雙鞋，有幾十斤重。

龐麥郎表示，會復出是因為自己喜歡音樂、表演，渴望舞台，所以很期待這次演出，這算是他宣布復出以來的第一場演出，希望把新的歌曲帶給歌迷。

▼龐麥郎復出後的第一場演唱會，只有9名觀眾到場。（圖／翻攝紅星新聞）



演出場地的負責人王勁提到，這次演出是龐麥郎自己和他們聯繫，說希望進行一場演出，因為龐麥郎過去來這裡演出過兩次，比較熟悉，就想說給龐麥郎提供一個場地。

王勁說，這次演出並未收取龐麥郎的費用，收益則是靠票房分帳，但票房預售情況並不好，預售票數量只有10張。

王勁覺得，龐麥郎的故事會給現在的年輕人一些鼓勵，有夢想就去追求，但在唱功上來說，以大眾的視角來看，確實是欠缺的。因此，王勁希望龐麥郎未來能在唱功上努力，爭取更好的效果。

現場一名歌迷表示，他是從深圳特意趕過來看龐麥郎的演出，在社交媒體上刷到龐麥郎將要開專場的消息後，馬上就買了票。他說，10幾年前，龐麥郎剛走紅時，他就關注到了龐麥郎，歌曲中的很多歌詞都能夠觸動他，創作上也很有自己的想法。

另有歌迷提到，龐麥郎的音樂表達出了最真實的自己，他很欣賞這一點。至於唱功的問題，他覺得沒那麼重要，「用心去感受，做自己就行了。」

遺憾的是，演出現場只來了9名觀眾，不過，龐麥郎還是認真的表演，並為到場的每一位觀眾都送上了簽名照。

龐麥郎說，他很喜歡和歌迷接觸、互動，也很感謝歌迷從那麼遠的地方專程過來看他。另外，他也強調，這場演出還算得上成功，未來還有機會。

龐麥郎來自陝西，現年41歲，2014年因《我的滑板鞋》一曲爆紅，並與唱片公司簽約，開始了自己的演藝生涯。2021年3月，龐麥郎的經紀人證實他罹患精神疾病，被強制送醫治療；同年5月，龐麥郎受訪表示自己狀況已好轉很多，正在一家醫院接受康復治療，出院後將繼續創作，也想前往上海演出。

▼演唱會票房不佳，但龐麥郎並不氣餒，認為未來還有機會。（圖／翻攝紅星新聞）

