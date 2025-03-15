英熙娃娃2千萬打造！全聯重金聯名《魷魚遊戲》帶動全支付成長95%

▲全聯砸下重金與Netflix《魷魚遊戲》第2季聯名，成功吸引大批Z世代年輕族群關注。（圖／全聯提供）

記者林育綾／採訪報導

全聯福利中心去年底與Netflix《魷魚遊戲》第2季合作，砸重金推出一系列活動，除了門市「貨架魷戲」結合PX Pay創下單日3萬人次上線玩，終極壓軸在松菸打造的「魷魚遊戲體驗館」短短23天吸引2.7萬人，帶動全支付註冊數成長95%，新增大批20到30歲年輕會員。如今全支付也在日本、韓國開通，預計持續吸引更多喜愛到日韓旅遊的客層。

▲全聯去年底推出「全聯經濟魷戲」，結合PX Pay、全支付，帶動APP活躍度。（圖／業者提供）

●聯名韓娛搶攻年輕客群

全聯原先的主力客群以40至60歲家庭主婦為主，近年除了持續照顧婆婆媽媽的需求，也看準「韓流」對Z世代的影響力，以不同策略吸引年輕客。

根據知名旅遊電商平台數據，20歲～29歲年輕族群到南韓旅遊比例超過4成，因此全聯2024年底合作Netflix《魷魚遊戲》第2季，砸下重金推出一系列聯名活動，創下零售娛樂新里程。

首波「全聯經濟魷戲」，在實體門市的「貨架魷戲」結合PX Pay、全支付APP，創下單日流量超過3萬人遊玩，活動期間重複遊玩人次超過80萬人，PX Pay的日活躍度增加3%。線上小遊戲搭上《魷魚遊戲2》的開播話題，不但有趣味性，還能拿購物優惠券、抽百萬名車，大幅提升APP使用黏著度。

●「魷魚遊戲體驗」爆紅，全支付註冊成長95%

▲全聯與Netflix合作打造「魷魚遊戲體驗館」，23天吸引近3萬人入場。（圖／記者林育綾攝）

全聯與魷魚遊戲合作的檔期終極壓軸，也就是與Netflix共同規劃、在松山文創園區打造的「全聯魷戲中心直贏店」（魷魚遊戲體驗館），將討論聲量帶到最高峰！體驗館開放的1月11日至2月2日期間，短短23天累積超過2.7萬人朝聖，假日更創下單日1500人入場。

▲全聯重金打造「英熙娃娃」。（圖／記者林育綾攝）

全聯並未透露與《魷魚遊戲2》聯名的整體費用，但依照推算，光是這間「全聯魷戲中心直贏店」就耗資約3千萬，是全球首間魷魚遊戲體驗館。其中高達3.5米的「巨大英熙娃娃」就花了約2千萬打造，加上逼真還原影集場景、結合劇情的闖關遊戲、充滿巧思設計的周邊商品，攻佔各大網路社群平台。



▲「魷魚遊戲體驗館」吸引大批Z世代年輕人入館，成為全支付會員。（圖／全聯提供）

體驗館主打免費入場，唯一門票是下載並註冊「全支付」，挑戰過關還能贏得60魷點（相當於60元），開放首周全支付註冊數就成長3倍，「全支付APP」也同時衝上iOS和Android平台「財經類免費APP」熱門排行榜第2名，整體活動期間全支付註冊數「成長95%」，新增會員以20~30歲占比最高，成功吸引大量Z世代年輕人加入。

●魷魚遊戲周邊熱銷

▲全聯魷戲中心直贏店「快閃店中店」，魷魚遊戲周邊熱賣一空。（圖／全聯提供）

除此之外，體驗館內期間限定的「快閃店中店」更創下超過200萬銷售額，大幅超越全聯歷年的活動紀錄。《魷魚遊戲》周邊商品熱銷一空，銷售榜前3名分別是「樂事洋芋片魷魚遊戲聯名限量派對組」、「Bibigo辣炒年糕杯」、「自動開收晴雨傘（蒙面士兵款）」。

▲限定特殊開發的聯名周邊，熱銷一空。（圖／記者林育綾攝）

體驗館特殊開發的限定商品更吸睛，包括「魷魚遊戲中筒襪」、「魷魚遊戲撲克牌」等全數被搶購一空，顯示出此波跨界聯名，帶動全聯整體品牌年輕化、娛樂感，也有助於促進消費者購買慾望，體驗與商品加乘，透過社群分享擴散，順利提升品牌聯名好感度。

▲全聯X《魷魚遊戲》多款聯名商品在這波熱銷。（圖／記者林育綾攝）

●全支付新增功能

在各種策略下，全支付的用戶輪廓逐漸年輕化，2024下半年外通路代理收付交易金額，也較上半年成長116%。2025年除了持續拓展通路、開啟更多消費據點之外，也持續深化會員整合服務，預計增加「大眾交通」及更多「生活繳費」應用。

加上全支付在日本、韓國開通跨境支付服務，由於免手續費，還跟指定銀行合作加碼回饋，2024下半年已有不少喜愛日本旅遊的人說「好用」而紛紛好康相報，在網路的旅日討論區掀起話題。今年開通韓國後，下一步預計進攻泰國、越南，讓國人出國旅遊更便利，滿足會員各項需求。

▼全支付繼去年在日本開通後，今年在韓國開通跨境支付服務。（圖／記者林育綾攝）

●全聯「PX Pay」改版新增功能

全聯行銷協理劉鴻徵透露，全聯的PX Pay也即將改版，像是主婦們最愛領取的「生活誌」DM，未來在APP會新增生活誌「待購清單」，把實體圈選想採買的功能帶到線上，APP還會根據消費習慣推薦購物清單，並且依照消費者使用方式「越推越精準」，例如愛用的洗髮精快用完也會提醒。

另外看準許多主婦、年輕人愛理財的需求，PX Pay改版也計劃推出「記帳本」新功能，而消費者最愛的「優惠折扣券」也會持續的推出。

▲全聯拚創意大玩品牌聯名，開啟跟消費者全新的接觸形式。（圖／業者提供）

全聯此波砸下重金與《魷魚遊戲》第2季合作，拚創意大玩品牌聯名，除了打開跟消費者全新的接觸形式，帶來高互動、趣味的購物體驗，創下零售娛樂新里程。不過《魷魚遊戲》第3季是否會持續合作？劉鴻徵表示，全聯目前沒有規劃，也沒聽說Netflix 在國內找其他零售通路。