Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」：精彩的來了

▲Andy與家寧在去年10月分手。（圖／翻攝眾量級IG）



網搜小組／劉維榛報導

等了3天，張家寧一家終於發文反駁，不料更坐實了Andy講的是真的，尤其還抖出頻道營利都是匯入張爸張媽的個人外幣帳戶，如今恐牽扯逃漏稅嫌疑。有網友認為，試算張家可能會被罰2660萬，「這次淨身出戶的，很有可能是張家寧！」

Andy第二部影片繼續猛攻回擊，107年8月至113年為止，群海公司營業額與YT營利加起來預估超過1億，而且YT頻道在被拔掉暫停營利之前，營利都是進入張爸、張媽的個人外幣帳戶。

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這讓網友在Threads直言，這次淨身出戶的，很有可能是張家寧，張家今天做死了，他們讓Andy爆出了一個關鍵，「YouTube收益轉入個人外幣帳戶！」

網友更直呼「精彩的來了！」原本應該轉到群海娛樂股份有限公司，按照營利事業所得稅課稅（實際稅率多半不到10%，甚至低於5%），現在得依照個人綜合所得稅課徵。

由於眾量級頻道總觀看次數多達8億7000萬，網友也熱心幫計算，按照每千次瀏覽3美金來換算，總廣告收入約260萬美金，頻道成立十年，逃漏稅追溯七年，算182萬美金（約5500萬新台幣），扣掉免稅和各種扣除，實際應稅所得粗估1年700萬，應納稅額190萬，7年共1330萬，逃漏稅罰一倍，「也就是說，張家目前欠國稅局的錢，可能有2660萬！」

網友大膽猜測表示，張家根本沒存多少錢，他們有錢就拿去買包包、買豪車，接下來他們面臨的，就是變賣資產補稅，然後身無分文，且再也無法靠自媒體賺錢，與此同時，Andy會變得相當富有。

網紅志祺七七也指出，「大筆的YouTube收益直接進個人帳戶是很蠢的行為！」營利直接進個人就是要用個人所得，「我是覺得稅率應該很嗨」，如果沒有申報，就是逃漏稅，可以罰款2倍加追溯7年，「國稅局～那麼香的錢，不撿嗎？」他也不忘提醒其他創作者，不論頻道規模大小都要記得申報，因為過去很多人都被罰到哭出來。