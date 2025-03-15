對比回函、聲明稿！網揪出「家寧媽1說法」超怪：整個互相矛盾

▲Andy老師11日發布影片控訴家寧一家。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者曾筠淇／綜合報導

Andy老師11日控訴家寧一家人奪走頻道，讓他分手一無所有，他也在影片中亮出回函，內容提到王崇睿（Andy本名）有支領薪資、獎金，「沒有任何共同經營或分紅等約定」。不過女方昨日發布的聲明稿，卻有矛盾之處，因此也引起網友討論。

Andy老師11日發布影片，亮出回函，內容提到「YouTube頻道【眾量級CROWD】及【眾量級CROWD X FUN生活】之影片，王崇睿提供勞務均有支領薪資、獎金等，沒有任何共同經營或分紅等約定」。

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不過，「群海娛樂Qunhaient 」昨日在粉專貼出的聲明稿，卻寫著「王崇睿先生除每月固定薪資外，亦透過績效獎金及其他收益分配獲得相應報酬」、「『眾量級』頻道及相關社群帳號（包含YouTube、Facebook、Instagram、TikTok等）由王崇睿先生與張家寧女士共同創立、團隊人員分工合作共同經營」等內容。

▲網友感到疑惑。（圖／翻攝自Dcard）

對此，就有網友認為聲明和回函內容前後矛盾，因此直呼「她之前才寄給Andy信上說頻道沒有共同經營跟分紅的約定欸」、「讓大家看看這家人前言不兜後語、提油救火的嘴臉」、「我也想講這個耶，整個互相矛盾」、「寄信的時候：王崇睿你本來就沒資格得到分紅，敢要求我們就告死你；聲明稿：我們又不是沒給分紅，而且我們也沒把他踢出股東」。