像股權移轉完成！Andy老師訂閱者比「眾量級CROWD」多7萬　網力挺

▲新頻道已有209萬位訂閱者。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道。事後就有不少網友退追眾量級的頻道，改追Andy老師的新頻道，如今，Andy老師的訂閱者已經超過眾量級CROWD，前台大感染科醫師、日旅達人林氏璧也直呼太誇張了！

Andy在頻道突破200萬人訂閱的時候，發文寫道「希望不會存在在懦夫身上，但他會永遠等著，在深淵裡的任何一個人，只要你願意，它從來不會放棄你，勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開，謝謝你們帶給我的愛」。

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文章發布後4小時，新頻道「Andy老師」的訂閱者超過2016年成立的「眾量級CROWD」。至截稿前，「Andy老師」有209萬位訂閱者，「眾量級CROWD」則有202萬位訂閱者。

▲不少網友退追原本的頻道。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

對於網友的行動力，林氏璧在臉書粉專上形容，這是黃金交叉完成，另外也有人覺得這像股權移轉完成，總之這真的太誇張了！

其他網友也紛紛回應，「好厲害」、「正常世界絕對不讓壞人得逞」、「有能力、有自信的人，不怕被搶。相反的，沒能力的人搶到招牌，卻無足夠能力繼續經營，點擊率遲早跑光」。