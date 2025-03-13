人夫拒讓老婆剖腹產　竟因「她要回家煮飯」！3天後胎死腹中

▲ 女子因丈夫不願簽字無法剖腹產。（圖／翻攝自mStar）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼發生一起離譜事件，一名懷孕32周的女子即將臨盆前，丈夫卻強迫她下廚準備開齋飯，導致病情惡化，最終胎兒不幸胎死腹中。醫護人員指出，女子因妊娠併發症需緊急剖腹產，丈夫卻以各種理由拖延就醫，甚至堅持帶她回家，無視醫護勸阻，最終釀成悲劇。

綜合mStar及TribunNews等當地媒體，這名孕婦因高血壓併發症前往醫院求診，醫生檢查後發現她情況危急，可能引發癲癇，需立即生產。但印尼醫療體系規定，剖腹生產需經丈夫同意，因此院方多次聯繫女子丈夫，他卻藉口忙碌，甚至在得知妻子狀況緊急後，仍拖了2小時才到診所。

接著這名人夫更無視醫護人員警告，執意帶妻子回家，只因「今晚是齋月第一天，她必須煮飯」，還稱家中有其他孩子需要照顧，若妻子現在住院，家人無法準備開齋飯。即便醫生再三強調妻子與腹中胎兒有多危險，他仍相當堅持，聲稱會對妻兒負責，便帶著妻子返家。

醫護人員隔天等待這名孕婦回診，卻遲遲不見蹤影，以為她已到其他醫院分娩，未料3天後她回到醫院，肚子變得更大卻還未生產。檢查發現她的血壓依然過高，而胎兒心跳已完全消失，確認胎死腹中。警方指出，這名丈夫的自私行為令妻子與胎兒雙雙陷入危險，釀成無法挽回的悲劇。