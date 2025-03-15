4生肖要翻身了！逢春雨財運大爆發　屬豬事業起飛

▲近期春雨報到，也為4生肖的朋友帶來好運、財運。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「驚蜇」剛過，下週20日即將迎來「春分」，最近春雨綿綿，萬物都被滋潤，也是翻身的好時機。《搜狐網》運勢專欄就點名4個生肖，會在春雨的洗禮下，迎接滿滿的好運、財運，錢財更如雨後春筍般增長。

●生肖虎

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬虎的人，將在春季迎來旺盛財運的，並於春雨的洗禮下，像是被注入了新的活力，對於事業的追求更加堅定和執著。肖虎會開始積極尋找新的商機，勇於嘗試新的投資領域，這一切都將為他們帶來豐厚的回報，也就是說，在春天的日子裡，肖虎的財運將如雨後春筍般快速增長，生活變得更加滋潤。

●生肖蛇

屬蛇的人，將在春天迎來財運的轉機，並在春雨的滋潤下，思維變得更加敏銳，能夠迅速發現市場中的變化，準確判斷出未來的趨勢。肖蛇憑藉著自己的智慧和勇氣，勇敢地投身於新的商業領域，不斷開拓自己的財富之路。而春天的到來，也為他們帶來了無盡的機會和財富，讓他們能夠翻身、迎來人生的巔峰。

●生肖猴

屬猴的人，在春天也會迎來財運的改善，隨著春雨到來，人際關係變得更加和諧融洽，且能結識更多志同道合的朋友和合作夥伴。肖猴憑藉著自己的魅力和才華，贏得了他人的信任和讚賞，也為自己的事業發展奠定了堅實的基礎，這也意味著，春天為他們帶來了更多的機會和挑戰，並於職場上大放異彩，財運亨通。

●生肖豬

屬豬的人，會在春天迎接財運的滋潤，春雨下不停，心態也會變得更加平和寧靜，能夠坦然面對生活中的得失和起伏。肖豬憑藉著自己的努力和堅持，逐漸在事業上取得了不俗的成績，而春季為他們帶來了更多的好運和財富，讓生活變得更加美好和幸福。

延伸閱讀

▸ 遭前女友家寧「奪走10年頻道」…Andy自爆被淨身出戶 蔡阿嘎聲援嘆：壞人為何都活得很滋潤

▸ 洗腎老母晾一旁！外籍看護整天講電話「露胸拍抖音」 女雇主連換3人超崩潰

▸ 原始連結