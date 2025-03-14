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律師翻譯「家寧6點聲明」　抓聲明稿1關鍵：沒律師敢具名代表張家

▲家寧分手後生活過得奢華。（圖／翻攝自IG）

▲YouTuber家寧、Andy。（圖／翻攝自IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber家寧被前男友Andy(王崇睿)指控奪走頻道經營權，沉默數日後，終於在14日做出回應，共列6點反駁且「對於不實指控及任何損害本公司聲譽之行為，將採取必要法律行動，以維護公司及全體股東之權益」。對此，林智群律師也分別解讀6點聲明的白話文翻譯。

林智群律師14日針對家寧反擊聲明進行濃縮翻譯：

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1.Andy你還年輕，曾經投資失利，YouTuber收入也不穩定，張媽媽給你固定薪水，是爲了你好，怕你拿去亂花，財務沒辦法穩定。

2.除了每個月55000元外，我有給你獎金喔！不要不知足。

3.公司沒拿走頻道，為什麼你沒辦法登入，窩也不知道。

4.我們解任你的董事，是依照公司法規定，一切合法謝謝指教。我們可以解任你，你不能講我們壞話，不然就是損害股東權益喔！

5.商標權由張媽媽登記是誤會一場。

6.Andy你的訴求，朕知道了，我已經用律師函告訴你，你是掛名股東，再吵的話，小心我告你。

最後，林智群律師也點出聲明稿上的一個關鍵點。他認為，家寧的聲明一定有找律師幫忙寫，但整張聲明上卻未見律師的名字，「目前應該沒有律師敢具名代表張家」、「如果家寧說『我也不知道我媽媽對你那麼壞！』或『我也是每個月領55000元』，就算是演的，我也給過，至少誠意有了」、「什麼海誓山盟、海枯石爛，在錢的面前不堪一擊」。

群海娛樂股份有限公司聲明稿如下：

茲針對近日王崇睿（Andy）先生對本公司負責人曾淑惠女士及本公司旗下藝人張家寧女士之間的紛擾，群海娛樂股份有限公司特此聲明如下，以釐清事實，避免大眾誤解：

1. 關於公司設立與薪資發放
王崇睿先生與張家寧女士於2016年共同經營「眾量級」頻道，後期雙方協議由本公司統籌管理，以確保「眾量級」頻道營運的專業性與藝人演藝事業的穩定發展。

考量當時兩人年齡尚輕，且過去曾有投資失利經驗，加上演藝收入存在不確定性，曾淑惠女士為保障兩人基本生活，經兩人同意決定採取固定薪資制度，同時根據頻道及其他演藝工作的收益發放額外獎金，以兼顧財務穩定與長期發展。

2. 關於王崇睿先生的薪資與財務結算

自2018年10月至2024年9月，王崇睿先生除每月固定薪資外，亦透過績效獎金及其他收益分配獲得相應報酬，與王先生之指控不符，金額差距甚大。本公司始終依據頻道營運狀況發放相關薪酬。此外，針對雙方分手後因財務作業延遲且王先生先委託律師發函給本公司，本公司慎重處理回應而未尚未結算完成的部分，本公司已於近日完成相關核對，尚待雙方協調確認。

另經內部檢視，本公司發現王先生於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶，相關情況應由王先生向大眾說明，以確保資訊透明。

3. 關於頻道管理權
「眾量級」頻道及相關社群帳號（包含YouTube、Facebook、Instagram、TikTok等）由王崇睿先生與張家寧女士共同創立、團隊人員分工合作共同經營。然而，2024年10月後，公司發現YouTube頻道收益帳戶已遭變更至王先生帳戶，本公司自目前為止無法提取該收入，並無惡意剝奪王先生的帳號權限。

此外，目前「眾量級」TikTok帳號的註冊電話仍為王先生的個人手機號碼，導致本公司無法登入並管理該帳號，相關權限問題仍須與王先生進一步協調處理。

4. 關於股權與董事職務
群海娛樂股份有限公司所有董監事改選，皆依相關法規定進行，且根據公司股東比例及當前營運狀況進行決策。此外，不論如何王先生目前仍為登記股東，期望王先生尊重公司營運實情，避免無端指控造成公司及全體股東難以回復的損害。

5. 關於商標權及車輛所有權
本公司在2020年進行「眾量級」商標登記，當時因應王崇睿先生與張家寧女士雙方共同討論品牌發展與周邊商品（如帽子等）之商業規劃，基於保護品牌權益的考量進行註冊。然而，商標最初並未以公司名義註冊，而是以個人名義完成登記。本公司理解此舉可能引發誤解，日後雙方可協調商標權利歸屬。

針對參與拍片比賽所獲得的獎品車輛，王崇睿先生與張家寧女士雙方在實際看車後，並一起決定以額外補差價的方式更換其他車款，因此贈獎單位建議以個人名義辦理購買手續，當時便依此方式進行登記，實際上作為公務車使用。本公司已規劃未來將該車輛轉移至公司名下，納入公司資產管理，以確保資產運用的透明性與合規性。

6. 關於法律程序
針對王崇睿之存證信函，本公司依法回應，並對任何不實指控保留法律追訴權。本公司對於不實指控及任何損害本公司聲譽之行為，將採取必要法律行動，以維護公司及全體股東之權益。

▲▼家寧聲明。（圖／群海娛樂股份有限公司提供）

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