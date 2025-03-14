Toyz被關還在輸出！拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

▲Andy指控頻道遭到家寧一家奪走，掀起軒然大波，至今仍舊讓台人相當關注。（圖／翻攝IG／Andy老師）



網搜小組／柯振中報導

近日網紅眾量級Andy與家寧的糾紛鬧得沸沸揚揚，受到許多台灣人關注。沒想到，事件經過發酵後，飲料店「拾汣茶屋」推出了新品「張家檸檬綠茶」，搭上時事的新款飲品，瞬間讓許多網友笑噴。

「拾汣茶屋」在Threads上發布貼文，指稱新品「重量級登場」，品名為「張家檸檬綠茶」，且貼文中還附上「XXㄏ拎、XX有料」、「10年經驗用心設計」、「限量55,000杯」等廣告標語，影射眾量級的成立時間，以及Andy自稱的月薪數字，還有家寧家人的名字，貼文與標語一經曝光，瞬間吸引了大量關注。

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▼拾汣茶屋推出新品「張家檸檬綠茶」。（圖／翻攝Threads／拾汣茶屋）



目前該貼文已有超過2.4萬讚，網友們對此笑噴直言，「行銷鬼才」、「超好笑，在監獄還可以想企劃」、「就知道椅子不會缺席」、「超好笑，監獄有YT」、「頂級中路還在輸出。」

事實上，這已非拾汣茶屋首次玩名人梗，過去該飲料店也曾推出「橙芝汗」、「愛荔殺殺」、「拾JOE芝麻歐蕾」及「中焙生乳紅茶」等飲品，諧音梗讓許多民眾哭笑不得。