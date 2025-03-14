偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆：成功了

▲有網友分享可以看LINE訊息還可以不顯示已讀的方法。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

通常LINE看過的訊息會被標示為「已讀」，有時候不想回應又想看訊息該怎麼辦呢？有網友發現「1招」既可以看訊息又不顯示已讀的方式。收到訊息後先不要點進聊天框，只要先從螢幕上方把通知中心往下拉，再點進聊天框查看訊息，這時候就不會顯示已讀了。一票網友實測後驚呼「這方法實測有用，真的顯示未讀」。不過也有網友提醒，這個方法只適用於iPhone。

近日一名日本網友在在社群X發文並附上教學影片，表示iPhone有個很少人知道的方法，既可以「不顯示已讀」，又可以看完LINE的訊息。影片中，原PO先打開LINE進入聊天頁面，接著從手機上方稍微拉下通知中心，並用一隻手按住，這時可以用另一隻手點進對話框，滑動畫面查看訊息。看完後，返回聊天列表，再放開通知中心，看過的訊息還是顯示未讀，完全不露痕跡。

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台灣有網友看見後在Threads分享，「在X上看到可以看對方的完整訊息，還不顯示已讀的方法，試一下還真的有用」，貼文吸引近52萬人瀏覽，許多網友紛紛實測成功，驚呼「謝謝分享，這方法實測有用，真的顯示未讀」、「我試了，真的可以看完整個訊息還能顯示不已讀」、「好酷，實測後真的成功」、「真的可以耶，謝謝妳我好需要」。

不過有網友表示「要退出時直接沒反應，還以為當機，結果左手一放開就已讀了」、「一個閃失就讀了，還是不要輕易嘗試」。另外，針對安卓系統，有網友補充可以下載「已讀不回助理」App，「這個app超讚，就算對方收回訊息還是看得到」。

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