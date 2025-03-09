撞斷平交道柵欄逃逸！彰化男拿斷桿大街揮舞　還曾朝鄰居射煙火

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化市一名賴姓男子6日駕駛小貨車撞斷泰和路平交道的遮斷桿，事後賴男將遮斷桿帶走，昨（8日）有民眾目擊他拿著斷桿在大馬路上揮舞亂吼，影片曝光後，有民眾認出他去年還曾朝住處對面宮廟的信徒踢射煙火，已是地方頭痛人物。

▲賴男撞斷平交道遮斷桿後，在馬路上拿著斷桿揮舞亂吼 。（圖／網友hung516508 Threads授權提供）



6日下午2時許，賴男駕駛白色小貨車行經平交道時，疑似操作不當熄火停在鐵軌上近20秒，他再次發動離開時，剛好降下的遮斷桿柵欄被車斗勾到，導致遮斷桿當場斷裂，事後賴男竟未報警逕自離開，最終被警方依法開出3張罰單。

沒想到賴男逃逸後，不僅拿走遮斷桿，8日下午有民眾在建國西路跟金馬路口目擊他拿著斷桿亂揮舞，嘴裡還不斷念念有詞，妨礙人出通行，嚇壞附近居民。警方獲報後立即派員前往處理，並取回遮斷桿。

▲賴男6日駕駛小貨車撞斷平交道遮斷桿逃逸，被員警開出3張罰單 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



警方依違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣500元罰鍰，對賴男開出罰單，鐵路局也將向賴男追討損壞賠償1萬元。