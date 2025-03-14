老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

▲一名女子因老公外遇離婚，2年後舊事重演，小三卻把錯怪在她身上。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

時代愈來愈開放，民眾對戀愛和婚姻的觀念也在改變。一名女子抱怨，老公之前外遇，她成全對方離婚，豈料2年後偷吃情節再度上演，小三卻跑來大吵大鬧，認為全是她的錯，讓她超無奈。

原PO在《匿名公社》APP提到，前夫2023年外遇，小三登門示威，她決定成全這2個人，於是果斷選擇離婚，同時祝福小三「希望妳是最後一個」，沒想到前夫死性不改，結婚不到半年又被抓包外遇。

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讓原PO傻眼的是，小三再度上門來，莫名其妙胡鬧一通，把問題全怪在她身上，「認為我當初沒哭沒鬧就離婚，現在反而害到她」，還要她負責。她無法理解，現在的小三都是「知三當三」，身為正宮她們一點地為也沒有，可是一句話也罵不得，更別說上演吵鬧戲碼。

話鋒一轉，原PO指出，男生的確都很專情，不管幾歲都還是喜歡18歲的，她也不能說什麼，當時也真心祝福小三「是老公最後一個」，反控自己是離婚，不是出售商品，怎麼現在反被要求「售後服務」？

貼文一出，引來一番討論，網友紛紛留言狠酸：「負責也要找原廠啊！」、「扶正的小三到底是要誰負責？已離婚了關人家什麼事？」、「以為有鑑賞期喔」、「現世報來的真快！」、「當初的小三被現在的小三傷害，不是理所當然的嗎？」、「小三腦都異於常人」。

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