3月接棒台灣觀光100亮點　高雄月月推「雙旗之旅」遊山海河港

▲「旗山老街」是2023年全台最受歡迎老街。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局攜手雄獅旅遊推出全新遊程「旗山旗津、雙旗之旅」，每月固定開團，持續到年底，目前3、4月已成團。該遊程結合高雄山海河港的多元魅力，包含旗津燈塔、旗山老街等兩大觀光亮點，還有美濃客家小鎮、蓮池潭、田寮月世界等景點，並安排入住五星級飯店，大啖海鮮料理。

2024年高雄成為全台最受歡迎旅遊目的地，吸引超過6794萬名海內外遊客到訪，市府持續投入國旅市場，結合觀光署「台灣觀光100亮點」，推出旗山、旗津「雙旗之旅」，月月固定開團。

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▲大港橋是亞洲最長跨港旋轉橋。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳指出，高雄五大觀光亮點包括愛河灣大港橋、旗津燈塔、壽山動物園、旗山老街與佛光山佛陀紀念館，每個亮點都各具特色，值得一遊再遊。為了強化高雄觀光亮點的國旅遊程，觀光局與雄獅旅遊合作，推出「雙旗之旅」，希望吸引更多全國民眾深入了解高雄的精彩之處。

▲「旗津燈塔」不分晝夜的美麗海景是外國旅客特別鍾愛的景點。（圖／記者許宥孺翻攝）

「雙旗之旅」遊程首先選擇旗津燈塔為起點，遙望大船入港的美麗海景，是外國遊客鍾愛的景點。接著漫步於旗津老街，品嚐當地經典小吃番茄切盤沾醬、大碗公冰、烤魷魚，並參觀旗津天后宮。再搭乘渡輪到駁二藝術特區，感受獨特的藝術氛圍與城市美學，沉浸於夕陽、藝術與文化之中。

▲CNN推薦造訪蓮池潭畔極具東方色彩的龍虎塔。（圖／高雄市觀光局提供）

次日行程從蓮池潭風景區開始，指標性地標「龍虎塔」，曾被美國有線電視CNN特別推薦最具傳統宗教色彩，接著轉往美濃民俗村體驗客家風情，並親手製作油紙傘及陶藝手拉坯。隨後探訪昔日糖業重鎮旗山老街，欣賞融合歐式巴洛克風格、中式宅第、台灣合院和日式建築風格的歷史軌跡，最後走訪田寮月世界，近距離觀察全球少有的獨特惡地地形。

▲月世界有獨特的惡地地形。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通部觀光署推動「台灣觀光100亮點」活動，透過「環島月月Party」系列主題，搭配食宿遊購行優惠與抽獎及「亮點集時樂」。遊客前往「台灣觀光100亮點」任一景點，透過手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動，獎項有萬元旅遊金、星級飯店住宿券等。

高雄市觀光局大方加碼抽獎福利，包括iPhone 16、「高雄五告讚」團體遊程、高鐵假期及、FunPASS高雄好玩卡一日券等好禮，總市值逾16萬元。