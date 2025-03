深度僅3km！義大利南部「40年最強震」狂搖20秒　當地慘況曝

▲ 地震造成建築、車輛受損。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

義大利南部那不勒斯(Naples)13日凌晨發生規模4.4地震,為當地40年來最強震,伴隨巨大轟鳴聲,撼動整座城市,居民紛紛逃出家門,甚至露宿街頭。震央靠近沿海城鎮波佐利(Pozzuoli),震源深度僅約3公里,屬極淺層地震,造成多棟建築受損,部分地區電力中斷。

Damage in Napoli and surrounding places after strong 4.4 Earthquake #sismo #terremoto #temblor #Italy #campiflegrei pic.twitter.com/WY2RHRICPB

Earthquake in Italy!



A 4.4 magnitude earthquake hit Campi Flegrei near Naples, Italy!



The region has been experiencing frequent tremors—sign of something bigger?#Terremoto #Italy #earthquake #DandiMarch Fetterman #Kursk pic.twitter.com/aw5TUkeKX8