深度僅3km！義大利南部「40年最強震」狂搖20秒　當地慘況曝

▲ 地震造成建築、車輛受損。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利南部那不勒斯（Naples）13日凌晨發生規模4.4地震，為當地40年來最強震，伴隨巨大轟鳴聲，撼動整座城市，居民紛紛逃出家門，甚至露宿街頭。震央靠近沿海城鎮波佐利（Pozzuoli），震源深度僅約3公里，屬極淺層地震，造成多棟建築受損，部分地區電力中斷。

Earthquake in Italy!



A 4.4 magnitude earthquake hit Campi Flegrei near Naples, Italy!



The region has been experiencing frequent tremors—sign of something bigger?#Terremoto #Italy #earthquake #DandiMarch Fetterman #Kursk pic.twitter.com/aw5TUkeKX8 — Rapid Reveal (@rapid_reveal) March 13, 2025

綜合BBC及《每日郵報》，地震發生於當地13日凌晨1時25分，搖晃約持續20秒，震央位於地質活動頻繁的坎皮佛萊格瑞火山盆地（Phlegraean Fields）下方，震後2小時內發生多起餘震，令居民不敢回家。

波佐利一名女子因住家天花板倒塌受傷，已被消防員救出；巴尼奧利地區（Bagnoli）也有居民受困家中，其中有些人設法從窗戶逃生，救援行動仍在進行。

震後數百名居民選擇待在街上或睡在車內，以躲避可能的餘震。部分建築受損嚴重，還有車輛擋風玻璃被砸碎，當局已成立救援協調中心評估損害。為確保建築結構安全，波佐利與附近社區學校宣布停課1天。