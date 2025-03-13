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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交人員「嫖娼」入「桃色陷阱」　外國間諜「全記錄」迫蒐集情報

▲間諜、駭客示意圖。（圖／CFP）

▲大陸外交人員因性好漁色，遭外國情報人員抓住把柄控制。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部今（13）日釋出一起張姓外交人員洩密案。案情顯示，這名外交人員因「性好漁色」，在駐外期間涉足色情場所「嫖娼」，相關過程均被外國間諜記錄下來，藉此威脅其「就範」，使其成為一枚可用於蒐集情報的「棋子」，待其返國後，仍要求其持續提供情報資料，終被大陸國安人員偵獲。

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲張姓男子在嫖娼後被外國情報人員吸收。（示意圖／CFP）

《央視》報導，根據《中華人民共和國反間諜法》第五十五條規定，在境外受脅迫或者受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害中華人民共和國國家安全的活動，及時向中華人民共和國駐外機構如實說明情況，或者入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。

據了解，涉案的張先生為大陸某駐外機構公職人員。在境外任職期間，他頻繁出入熱鬧奢華、推杯換盞的高端場所。一次宴會上，張先生與境外某企業家協會成員李某結識，此後，李某以各種名義邀請他參加飯局，很快拉近彼此關係，也取得張先生的信任。

隨著兩人交情日漸深厚，張先生向李某暗示自己對「特殊娛樂場所」感興趣，李某便在外國間諜的指使下，邀請先生前往當地一家情色場所「嫖娼」，然而，其行為被「當地執法人員」現場抓獲。張先生為息事寧人，便被外國間諜「救出」，進而收買利用。

此後，張先生便多次利用打印、拍照、撰寫或口述等方式，向外國間諜情報機關提供大陸內部大量涉密資訊，還收取對方提供的大額經費。在即將離任返家之際，他還與外國情報機關簽訂「承諾書」，約定返陸後繼續為對方工作、提供情報。

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