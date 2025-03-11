海軍敦睦艦隊開放參觀！3／21～22停泊花蓮港　還有免費接駁

▲參觀敦睦支隊免費交通接駁示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海軍114年敦睦遠航訓練支隊將於3月21日星期五及22日星期六兩天停靠花蓮港，開放民眾登艦參觀，邀請全國民眾與學子一同感受國防魅力，並藉此宣導國軍招募政策，歡迎有志青年加入海軍行列。

本次敦睦遠航訓練支隊編成磐石軍艦（油彈補給艦）、鄭和軍艦（成功級飛彈巡防艦）及武昌軍艦（成功級飛彈巡防艦）等三艘艦艇，執行國內航訓任務。該任務主要讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會透過遠航訓練將校內所學理論結合艦艇實務操作，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定日後擔任海軍軍官的專業基礎。

▲參觀敦睦支隊注意事項。

國內航訓花蓮港開放參觀時間為今年3月21、22日（星期五、六）上午9時至下午3時，花蓮縣政府為便利民眾前往參加，活動當日上午8時30分至下午2時30分，於美崙田徑場及東大門規劃兩處接駁路線，特別提供免費接駁服務。

歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。