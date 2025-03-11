　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐美大使：中華民族不畏強暴　極限施壓注定撞上南牆

▲▼大陸駐美大使謝鋒於「春天裡的中國」全球對話會美國專場上致辭。（圖／翻攝自大陸駐美大使館網站）

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自大陸駐美大使館網站，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關係不睦之際，大陸駐美大使謝鋒表示，中華民族歷經磨難，有著不畏強暴的骨氣，極限施壓注定撞上南牆，「以台制華」只會引火燒身，呼籲美國回到對話合作的道路。

謝鋒10日應邀向「春天裡的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭。他坦言，毋庸諱言，目前中美關係面臨嚴峻挑戰，再次處於何去何從的關頭。

謝鋒強調，中華民族歷經磨難、百折不撓，有著自立自強的志氣、不畏強暴的骨氣、踏平坎坷的底氣。極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，「以台制華」只會引火燒身。

「中國的發展、進步、繁榮是中國人民一步一個腳印幹出來的，一滴汗水摔八瓣拼出來的」，他說，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐。

▲▼大陸駐美大使謝鋒於「春天裡的中國」全球對話會美國專場上致辭。（圖／翻攝自大陸駐美大使館網站）

▲謝鋒於「春天裡的中國」全球對話會美國專場上致辭。

謝鋒呼籲，美方應該改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，同中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，爭取中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

另外針對外商投資，謝鋒表示，面對經濟全球化遭遇逆風和回頭浪，中國始終堅持對外開放不動搖，持續擴大制度型開放、自主開放和單邊開放。

他說，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9％，今年1月英國、韓國、荷蘭對華投資增長324％、104％、76％，「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米SU7、小鵬汽車來台？　雷軍笑說謝謝 何小鵬肯定期望想去台灣

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？　陸外交部重申：必將反制

沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

陸拍賣門號「1XX77777777」！　24人競價110輪最終1151萬成交

看佩佩豬順利產子？　醫院拿「3歲智商產婦」當宣傳被罵爆

美國擬對「中國船隻」收停靠費　陸外交部強調：立即停止錯誤

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

陸人形機器人「靈犀X2」發表　結合AI展現強大互動力

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」　改人大副委員長主持

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

小米SU7、小鵬汽車來台？　雷軍笑說謝謝 何小鵬肯定期望想去台灣

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？　陸外交部重申：必將反制

沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

陸拍賣門號「1XX77777777」！　24人競價110輪最終1151萬成交

看佩佩豬順利產子？　醫院拿「3歲智商產婦」當宣傳被罵爆

美國擬對「中國船隻」收停靠費　陸外交部強調：立即停止錯誤

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

陸人形機器人「靈犀X2」發表　結合AI展現強大互動力

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」　改人大副委員長主持

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

54歲李瑞鎮不婚「一個人很自由」　比起愛情..「車禍機率還比較高」XD

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

劉亦菲傳戀愛「大18歲」華為董事長　業界人士曝內幕

苦等丈夫80多年…103歲癡情嬤去世

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

女子搭地鐵突暈倒　男友不理落跑竟說：沒看到不是故意的

陸留學生嘶吼擾鄰　結尾「喊日文」嫁禍

他右眼突一片黑！醫曝「睡前1習慣」害的：恐失明

減肥1年50%人體重回升！　專家曝：幾乎所有人4年內胖回原來體重

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

39歲當奶奶！她「逆天顏值」餵孫影片瘋傳

全球Top6！《哪吒2》票房超《復仇者3》

役男持陸身分證仍要當兵！　陸委會：防藉此逃避兵役

金價漲！ 小米SU7 Ultra車標「24K金」慘被摳走

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

更多熱門

相關新聞

中對美農產品加關稅生效　分析：針對川普選民

中對美農產品加關稅生效　分析：針對川普選民

中國報復美國加徵關稅的第二波措施今天生效，包括對雞、豬、牛肉等農產品加徵最多15%關稅。分析稱，中國的反制措施是針對川普競選美國總統時的基礎選民，但同時為潛在可能的談判留有餘地。

美加快對台軍售　陸外交部：危害台海和平

美加快對台軍售　陸外交部：危害台海和平

陸投資者傳「秘密投資」馬斯克旗下公司　金額近10億元

陸投資者傳「秘密投資」馬斯克旗下公司　金額近10億元

美起訴12名中國駭客　陸外交部嗆：雙標

美起訴12名中國駭客　陸外交部嗆：雙標

陸外交部：若美國損中國利益，必奉陪到底

陸外交部：若美國損中國利益，必奉陪到底

關鍵字：

中美關係大陸駐美大使謝鋒

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面