陸駐美大使：中華民族不畏強暴　極限施壓注定撞上南牆

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自大陸駐美大使館網站，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關係不睦之際，大陸駐美大使謝鋒表示，中華民族歷經磨難，有著不畏強暴的骨氣，極限施壓注定撞上南牆，「以台制華」只會引火燒身，呼籲美國回到對話合作的道路。

謝鋒10日應邀向「春天裡的中國」全球媒體對話會美國專場發表致辭。他坦言，毋庸諱言，目前中美關係面臨嚴峻挑戰，再次處於何去何從的關頭。

謝鋒強調，中華民族歷經磨難、百折不撓，有著自立自強的志氣、不畏強暴的骨氣、踏平坎坷的底氣。極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，「以台制華」只會引火燒身。

「中國的發展、進步、繁榮是中國人民一步一個腳印幹出來的，一滴汗水摔八瓣拼出來的」，他說，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐。

▲謝鋒於「春天裡的中國」全球對話會美國專場上致辭。

謝鋒呼籲，美方應該改弦易轍，回到對話合作的正確道路上來，同中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，爭取中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

另外針對外商投資，謝鋒表示，面對經濟全球化遭遇逆風和回頭浪，中國始終堅持對外開放不動搖，持續擴大制度型開放、自主開放和單邊開放。

他說，中國已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年新設立外商投資企業增長9.9％，今年1月英國、韓國、荷蘭對華投資增長324％、104％、76％，「外資撤離中國論」宣告破產，「中國大市場是必選項」深入人心。