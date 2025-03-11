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大陸 大陸焦點 特派現場

女子搭地鐵突暈倒　男友不理落跑竟說：沒看到不是故意的

大陸妹搭地鐵暈倒　路人圍觀關心…男友卻落跑：沒看到不是故意的

▲一名女子抱怨男友的不貼心，因而萌生想分手的念頭。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

情侶之間要互相尊重包容，否則感情很容易變質。中國一名女子抱怨，日前在地鐵上暈倒，男友竟後知後覺，對方又為了自己的搭車時間，毫不猶豫就把她丟下，令她大受打擊，萌生想分手的念頭。

原PO在微博發文，透露2人交往時間不長，因為只隔一個省，坐高鐵一個多小時就能到。前幾天她去找男友，用餐完後準備搭地鐵回飯店，由於人很多只能站著，期間她感覺頭暈想吐，好像是缺氧，當下靠在男友肩上，表示快堅持不了了，到站就趕緊出站透氣，但一轉頭就昏了，接下來發生什麼事就不記得了。

原PO指出，她睜開眼時看到好多人圍在一旁，卻不見男友的蹤影，好在有善心人士幫忙，而男友打電話來，「問我怎麼不下車，他看地鐵門關了又打開才上來看我，然後拉著我下車」。這讓她覺得失落，因為對方完全沒察覺到她暈倒，更何況是男女朋友，「我摔得身上好痛，後面也表達不高興，他說他沒看到不是故意的」。

原PO提到，後來各自要回學校，男友為了買給室友的東西，卻遲遲找不到店，結果耽誤了她的高鐵，只能退票或改時間。然而，男友坐高鐵只需20分鐘，當時下午5點多，告知若耽誤就只能坐8點的，「我覺得他的意思就是要走，我說那你先走吧」，豈料男友頭也不回地上車，她則候補到2小時以後，還轉車1小時，才搭回原本的車。

原PO坦言特別失望，之前就向男友反應「你只愛自己，特別利己主義」，對方還很不高興，但經過這次經驗她開始懷疑，又沒有人可以吐苦水，只能發文發洩，「好希望自己能有失望就離開的勇氣和魄力」。

對此，網友紛紛奉勸：「不分就鎖死，這種男的？他身上長了什麼啊，這麼能忍？」、「妳的生命安全都能忽視，妳還在猶豫和勇氣，姐妹你的命不值錢嗎？」、「直接認清楚這個人」、「離開一個沒用的男的還需要勇氣？」

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