鬼金棒將停賣「超人氣商品」　老饕不捨：是精神支柱

▲台北人氣拉麵「鬼金棒」。（圖／記者黃士原攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

知名連鎖拉麵店「鬼金棒」今日（10日）突然宣布將停止銷售人氣品項「沾麵」，未來將專注於拉麵的銷售，這一消息讓許多饕客感到十分不捨，甚至有人表示「太難過了」。

鬼金棒在下午透過其官方臉書發佈消息，表示經過三浦社長來台討論後，決定在月底前停售「沾麵」，未來暫時只販售拉麵，並感謝大家這十年來對沾麵的支持和愛護。

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不少粉絲在留言中表達了不捨之情，「你們家沾麵是真的好吃，比神田本店還好吃的那種」、「沾麵比拉麵好吃多了...」、「最喜歡吃沾麵了 怎麼可以停啦」、「美好的過去總是漸行漸遠」、「光看公告戒斷症狀就出來了怎麼解」、「天啊，我寧可漲價也希望還吃得到」、「唉....沾麵是我的精神支柱啊....」。

甚至有粉絲留言表示，「我從你們創業第二天，還在新光三越南西後面小空地鐵皮屋開始吃，到後面驚艷地出現沾麵吃到現在，十年來也只吃沾麵，因為你們沾麵的風味真的是無敵、只有老饕才懂的美味⋯如果再也吃不到了，鬼金棒沾麵會一輩子纏繞在我夢裡揮之不去的⋯拜託你了老闆真的」。

然而，鬼金棒的業者坦言，經營十年來，沾麵所需的複雜製作流程讓他們感到疲憊。他們指出，日本市場中拉麵佔比高達96%，因此回歸傳統的拉麵市場是更為合理的選擇。「我搞十年也累了，我還是乖乖賣拉麵就好」。

業者也特別澄清，並沒有要倒閉，只是不再販售沾麵這一個品項，希望外界不要誤解這一決定。