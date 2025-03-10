第4屆「音為愛」16件作品獲獎！15日將舉辦首演暨頒獎典禮

▲ 由台北室內合唱團主辦的「音為愛」國際合唱詞曲創作比賽結果揭曉。（圖／台北室內合唱團提供）

生活中心／綜合報導

由台北室內合唱團主辦的「音為愛 Sing for Love」國際合唱詞曲創作比賽（以下簡稱「音為愛計畫」），為台灣近年規模最大的合唱音樂創作平台，自2018年啟動迄今已邁入第四屆，累積近四百位來自世界各地的華人創作者投稿參賽。本屆音為愛計畫，以「樂讀臺灣」、「樂讀世界—因為愛」及「我堅持」三大主題，設置混聲合唱、兒童合唱，以及詞曲創作組、最佳作詞組等獎項，吸引全球華人踴躍投稿。經評審團評選出16件得獎作品，將在3月15日（六）晚上7點，由台北室內合唱團、臺北華新兒童合唱團、國際扶輪3521地區合唱團，於台北中山堂中正廳舉行得獎作品首演音樂會暨頒獎典禮。

您的心聲我們來唱，「詞曲創作組」鼓勵勇敢表達創意

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以「台灣合唱音樂新創平台」為理念，音為愛計畫自2018年由企業家王光明先生發起以來，致力扮演陪伴新生代音樂家投入創作的重要角色、打造台灣合唱創作沃土。計畫每每吸引青年作曲家參與，歷屆得獎者亦不乏素人創作者。本屆比賽持續設置「詞曲創作組」，僅需提交不限五線譜或簡譜格式之單旋律作品即可報名參賽，優勝作品則由台北室內合唱團委託歷屆得獎者，改編為合唱作品發表並出版。詞曲創作組的設立擴大了比賽參與層面，投稿者不受年齡、背景限制，作品風格多元。

全球徵稿，展現臺灣合唱創作的多元與影響力

本屆「音為愛」首次開放向全球徵稿，收到來自馬來西亞、印尼、香港及臺灣等地逾百件作品。自從2018年設獎以來，「音為愛」已累積四十一件優秀作品，不僅成為台北室內合唱團的演出常備曲，或流傳至亞洲、美洲地區，甚至在海外成為合唱比賽（香港校際合唱節HKICF）的選曲。也有過去的得獎者慢慢成為成熟的作曲家，收到其他團體的創作邀約，成為合唱界的一股活水。

▲ 第4屆「音為愛」國際合唱詞曲創作比賽得獎作品首演音樂會暨頒獎典禮將於3月15日舉行。（圖／台北室內合唱團提供）

獲獎作品風格多元，從苦難出發，傳遞正向力量

本屆獲獎作品風格多元，創意五花八門。混聲合唱組特優作品《亻厓對你个愛》以文藝復興風格開場，搭配客語七言詩，手法別出心裁；《宮後的月娘》由自閉症患者施維哲作曲，首次嘗試民謠風格，傳達了話語所不能表達的情感。兒童合唱組特優得獎者Cherly Susanti為印尼華裔，作品《又是美好的一天》洋溢歡欣氣息。八旬長者楊博雄自第一屆起每屆參賽，終以《稻草人》奪下優勝獎。此外，還有描繪臺灣海洋島嶼風情的《念想的天堂》、以藺草編織工藝為靈感的《手路》，以及展現庶民日常風景的《巷口路邊攤》等佳作。

完整音樂創作產業鏈，出版並推廣得獎創作，傳遞愛與和諧

音為愛計畫以「創作、演出、出版、推廣」四大核心打造完整音樂創作產業鏈，藉由比賽徵件、首演發表、樂譜出版、通路行銷及講座推廣，讓得獎者從參賽投稿開始，一路上都有合唱團陪伴，孕育這些全新作品並深入群眾。「音為愛」發起人王光明先生長期投身公益事業，他相信合唱音樂中的人聲彼此呼應、和諧共鳴，正如同社會中人與人之間的關係，希望透過音樂的力量，讓社會更加美好。

