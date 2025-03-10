　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第4屆「音為愛」16件作品獲獎！15日將舉辦首演暨頒獎典禮

▲ 。（圖／）

▲ 由台北室內合唱團主辦的「音為愛」國際合唱詞曲創作比賽結果揭曉。（圖／台北室內合唱團提供）

生活中心／綜合報導

由台北室內合唱團主辦的「音為愛 Sing for Love」國際合唱詞曲創作比賽（以下簡稱「音為愛計畫」），為台灣近年規模最大的合唱音樂創作平台，自2018年啟動迄今已邁入第四屆，累積近四百位來自世界各地的華人創作者投稿參賽。本屆音為愛計畫，以「樂讀臺灣」、「樂讀世界—因為愛」及「我堅持」三大主題，設置混聲合唱、兒童合唱，以及詞曲創作組、最佳作詞組等獎項，吸引全球華人踴躍投稿。經評審團評選出16件得獎作品，將在3月15日（六）晚上7點，由台北室內合唱團、臺北華新兒童合唱團、國際扶輪3521地區合唱團，於台北中山堂中正廳舉行得獎作品首演音樂會暨頒獎典禮。

您的心聲我們來唱，「詞曲創作組」鼓勵勇敢表達創意

[廣告]請繼續往下閱讀...

以「台灣合唱音樂新創平台」為理念，音為愛計畫自2018年由企業家王光明先生發起以來，致力扮演陪伴新生代音樂家投入創作的重要角色、打造台灣合唱創作沃土。計畫每每吸引青年作曲家參與，歷屆得獎者亦不乏素人創作者。本屆比賽持續設置「詞曲創作組」，僅需提交不限五線譜或簡譜格式之單旋律作品即可報名參賽，優勝作品則由台北室內合唱團委託歷屆得獎者，改編為合唱作品發表並出版。詞曲創作組的設立擴大了比賽參與層面，投稿者不受年齡、背景限制，作品風格多元。

全球徵稿，展現臺灣合唱創作的多元與影響力

本屆「音為愛」首次開放向全球徵稿，收到來自馬來西亞、印尼、香港及臺灣等地逾百件作品。自從2018年設獎以來，「音為愛」已累積四十一件優秀作品，不僅成為台北室內合唱團的演出常備曲，或流傳至亞洲、美洲地區，甚至在海外成為合唱比賽（香港校際合唱節HKICF）的選曲。也有過去的得獎者慢慢成為成熟的作曲家，收到其他團體的創作邀約，成為合唱界的一股活水。

▲ 。（圖／）

▲ 第4屆「音為愛」國際合唱詞曲創作比賽得獎作品首演音樂會暨頒獎典禮將於3月15日舉行。（圖／台北室內合唱團提供）

獲獎作品風格多元，從苦難出發，傳遞正向力量

本屆獲獎作品風格多元，創意五花八門。混聲合唱組特優作品《亻厓對你个愛》以文藝復興風格開場，搭配客語七言詩，手法別出心裁；《宮後的月娘》由自閉症患者施維哲作曲，首次嘗試民謠風格，傳達了話語所不能表達的情感。兒童合唱組特優得獎者Cherly Susanti為印尼華裔，作品《又是美好的一天》洋溢歡欣氣息。八旬長者楊博雄自第一屆起每屆參賽，終以《稻草人》奪下優勝獎。此外，還有描繪臺灣海洋島嶼風情的《念想的天堂》、以藺草編織工藝為靈感的《手路》，以及展現庶民日常風景的《巷口路邊攤》等佳作。

完整音樂創作產業鏈，出版並推廣得獎創作，傳遞愛與和諧

音為愛計畫以「創作、演出、出版、推廣」四大核心打造完整音樂創作產業鏈，藉由比賽徵件、首演發表、樂譜出版、通路行銷及講座推廣，讓得獎者從參賽投稿開始，一路上都有合唱團陪伴，孕育這些全新作品並深入群眾。「音為愛」發起人王光明先生長期投身公益事業，他相信合唱音樂中的人聲彼此呼應、和諧共鳴，正如同社會中人與人之間的關係，希望透過音樂的力量，讓社會更加美好。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！「台北市」少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」學生跳桌逃跑　校方回應了

《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

婆家門禁10點！她和老媽聊嗨「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

基隆捷運「追加預算」沒打回票　鐵道局：新北市未提修正計畫

交通部澄清花東快可行性評估「沒退回」　補件評估分段推動

《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！「台北市」少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」學生跳桌逃跑　校方回應了

《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

婆家門禁10點！她和老媽聊嗨「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

基隆捷運「追加預算」沒打回票　鐵道局：新北市未提修正計畫

交通部澄清花東快可行性評估「沒退回」　補件評估分段推動

《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

#柯文哲 10：16離開新竹 #陳佩琪 哭喊：司法迫害人權

生活熱門新聞

史上最大股災要來了　他建議買3資產

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

50嵐「1款王牌飲料」賣到手軟！PTT喝完一面倒

妹子曝「1款APP絕對不能看」　萬人懂：藏太多秘密

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！台北市少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

以為「3000元好多金過期」　好市多店員1句大逆轉

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」校方回應了

不是巨城！他平日逛「新竹1處」超多人

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

婆家門禁10點！她「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面