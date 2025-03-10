北海道17歲女高中生慘死　19歲少女遭重判23年

▲22歲內田梨瑚被控殘忍害死17歲女高中生。（圖／達志影像／美聯社）

記者張鈜閔／編譯

北海道旭川市去年4月發生少女墜橋命案，一名17歲女高中生村山月從溪谷一座橋上墜落河中身亡，一名19歲少女與22歲內田梨瑚被以共同殺人等罪名起訴。旭川地方法院3月7日宣判，認定19歲被告「明顯主動參與犯罪」，判處23年有期徒刑。

根據《NHK》報導，當時19歲少女與內田一同來到旭川市的溪谷橋上，讓受害者坐在欄杆上，並對她說出「掉下去吧」等話語，最終受害者墜落河中死亡；檢方因而向19歲少女求刑25年徒刑，認為她「積極參與犯罪行為」，而辯方則主張她只是聽從內田的指示，請求判處15年有期徒刑。

小笠原義泰法官在判決中指出，被告毫無尊重被害者生命與人格的意識，犯行殘忍，並認定她積極參與犯罪，但也考量到案件的起因是內田對被害者無端挑釁，核心行為主要由內田指示，相較之下，19歲少女的罪責略輕，最終判處23年有期徒刑。

判決後，19歲少女的律師向媒體表示，被告在法庭上曾表示「願意接受任何刑罰」，因此決定不提出上訴。

另一方面，被害者家屬則透過律師發表聲明，「想到17歲的女兒失去了一生，仍覺得23年刑期過輕。」，並表示「至今仍無法原諒被告，但她的供述中有部分真實陳述，使我們得以了解女兒最後的情況。希望她能誠實面對自己的行為，真心悔改。」

▲17歲少女村山月從旭川市白色吊橋墜落身亡。（圖／達志影像／美聯社）