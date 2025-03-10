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黃子佼平均1年買251部影片！人妻網紅「怒指1事」：令人髮指

▲▼藝人黃子佼涉及《兒少條例》北院庭訊結束。（圖／記者李毓康攝）

▲一審判黃子佼有期徒刑8月，不得易科罰金，併科罰金10萬。（圖／記者李毓康攝）

 記者施怡妏／綜合報導

藝人黃子佼2023年被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，已鮮少公開露面，不過夫妻倆日前被拍到一家三口出遊，引起網友不滿。粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」表示，9年購買2259部， 平均一年買251部，驚呼「他是除了周休二日其他時間都混在創X私房嗎？！」

粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」發文，「看了DK的新影片氣到差點吐」，一直以為黃子佼持有48部影片，沒想到判決書上是寫2259部，讓她很錯愕，「九年來購買2259部， 那是一年251部欸！ 他是除了周休二日其他時間都混在創X私房嗎？」

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「馬卡人妻」指出，這些影片並非普通影片，而是明確表示拍攝對象是未成年人，「 而且影片的標題也都會有寫年齡。 有些甚至連小孩的社群媒體，學校資料都一起公布， 十分可惡 」，居然只罰了10萬元。在美國，持有一部這類影片即會被判五年，「如果影片明顯是小孩刑期更重，更不要說2000部，被抓第二次就是10年以上的刑期，而且還會變成你終身的紀錄，販賣或傳播就更不用說了」，就連「搜尋」都是犯法的。

「馬卡人妻」表示，黃子佼在法庭上毫無悔意，甚至打算繼續在演藝圈活動，「他光是以為自己還可以重回演藝圈，就是一件很令人髮指的事」，這對受害者來說是一種二度、三度傷害，「你自己想想傷害你的人，如果他的照片被貼得到處都是，你會不會覺得很可怕，一定會的啊，我相信台灣人一定三觀夠正！可以聯合起來抵制這個人」。

判決指出，檢警2023年8月4日搜索黃子佼住處時，發現黃有一顆存有上百部私密片的4TB硬碟，追查發現黃子佼是偷拍論壇「創意私房」10年資深高級會員，自2014年起陸續在該論壇購買2259部兒少性影像，受害者年齡介於10歲至17歲間，至少35人受害，包括國小、國中、高中學生自拍或遭偷拍的裸露、性交畫面。一審台北地院依兒童及少年性剝削防制條例，判黃子佼有期徒刑8月，不得易科罰金，併科罰金10萬。

貼文獲得「馬卡人妻血淚廚房歷險記」授權轉載。

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