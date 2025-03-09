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黃子佼持大量兒少性影像惹眾怒　南投加強「三不一要」校園宣導

▲南投縣友善校園週宣導強化「三不一要」，防治兒少性剝削。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣友善校園週宣導強化「三不一要」，防治兒少性剝削。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

主持人黃子佼先前爆發「#MeToo」事件及持有2000多部未成年性影像案、去年底遭判刑8個月，近日又被民眾目擊闔家外出遊玩、享受天倫之樂，引發社會高度矚目和爭議；南投縣教育處月前舉辦友善校園週宣導活動，即向學生宣導防治「性剝削」等不當行為，並共同宣誓「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」等重點。

南投縣113學年度第二學期友善校園週宣導活動，2月17日在名間國中登場，由縣府教育處長王淑玲主持，除呈現友善校園融入日常生活及多元學習社團的成果，校方特別安排學生木笛表演及精彩的魔術表演，以音樂、藝文才藝，以「是非對錯，老天有眼，明察秋毫」主題模擬破除「性剝削」、「毒品」、霸凌」，引導學生認識到保護自身權益的重要性、堅定拒絕各項不當行為，南投校外會、縣警局少年隊、社會及勞動局，及名間鄉各國民中小學校長都踴躍參加。

▲南投縣友善校園週宣導強化「三不一要」，防治兒少性剝削。（圖／南投縣政府提供）

王淑玲指出，據統計，違反《兒少性剝削防制條例》的通報案件樣態中，「拍攝、製造兒童或少年性交或猥褻行為之物品」的案件數有逐年增加趨勢，要求學校端應強化「避免成為兒少性剝削共犯」、「兒童少年不得作為性的客體」、「不性化兒少之價值觀」等議題宣導成效，積極教育學生使用網路與手機時謹守「三不一要」原則，建立正確的自我保護觀念及求助管道，並培養危機意識，同時增進教師、家長及社區民眾對兒少性剝削防制議題的認識、相關法令規範之認知及瞭解相關求助管道，減少憾事發生。

▲南投縣友善校園週宣導強化「三不一要」，防治兒少性剝削。（圖／南投縣政府提供）

少年隊副隊長李育緯另表示，少年吸菸是接觸到新興二級毒品「喪屍煙彈」依托咪酯的高危險群，呼籲學生不要好奇嘗試，尤其是要拒絕任何形式的菸品或電子煙；王淑玲則呼籲學校持續於學期中的校內活動或集會場合，融入友善校園宣導重點，營造相互理解、平等對待、尊重多元、欣賞差異、充分參與以及自由表達意見的學習環境。

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