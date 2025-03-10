左轉撞倒機車逃逸！19歲騎士倒地送醫　駕駛辯身體不適沒發現

▲中興警方迅速偵破交通事故肇逃案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

林姓男子日前駕駛自小客車行經南投市中興新村，於路口左轉時與直行的李姓男子騎乘之普通重型機車發生擦撞，李男人車倒地受傷，所幸無生命危險，但林男卻未依規定停留現場處理；警方獲報後根據目擊者之描述並沿路調閱監視器，鎖定涉案車輛，迅速通知當事人到案，並依法偵辦。

警方指出，該起事故發生於3月5日晚間6時許，45歲的林男當時駕駛自小客車沿中華路向東行駛，要左轉進入營盤路時，19歲的李男正騎乘普通重型機車經中華路向南直行，兩車發生擦撞；李男人車倒地後，還滑行並撞及停放於路旁的自小客貨車後保險桿，導致身上多處擦挫傷，經緊急送醫後無大礙。

但事故發生後，林男未停留現場處理，而是直接駛離；警方獲報後，立即調閱監視器畫面進行比對，掌握事故車輛並通知林男到案說明，林男稱因身體不適，故駕車行駛中並未注意到有擦撞到其他車輛；全案依刑法第185-4 條「肇事逃逸罪」，將林男函送南投地檢署偵辦。

中興分局長梁献堂提醒，駕駛人發生交通事故後，應即報警並於現場等待警方到場，切勿心存僥倖或故意離開現場，否則將觸犯刑責；警方也將持續加強交通安全執法，確保民眾行車安全並呼籲請駕駛人遵守交通規則，遇事故應冷靜應對並依法處理，共同維護安全的交通環境。