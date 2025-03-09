港股回溫　港交所CEO：「金融中心遺址論」不攻自破

▲香港中環。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

港股近年表現低迷，導致香港被不少網友戲稱為「國際金融中心遺址」。近期港股的成交額明顯回暖，港交所行政總裁陳翊庭表示，經過各界努力，做出一些成績，「遺址論」不攻自破，不管新股市場、交易量都可見已完全推翻該說法。

陳翊庭在《香港電台》的節目上表示，去年港股共有71間公司新上市，融資額達880億元，較2023年增加約9成。而由今年初至3月，已有11宗新股上市，同時有百多間公司排隊上市。

陳翊庭說，港股成交額在過去一年也有很大進步，從2023年平均每日成交金額大約1000億元，成長至去年的1320億元，而在今年至今已突破2000億元。

港股上個月每日成交金額有3次突破4000億元，陳翊庭說，大陸人工智能的突破，令海外投資者注意到新機遇，並透過香港這個平台投資及探索，4000多億元交易額中，很大一部分來自海外的投資者，「香港可扮演中間橋樑角色，相信也能增加香港在國際上的認可。」

對於「國際金融中心遺址」的說法，陳翊庭說，相關說法源自2023年底及2024年初，當時香港股票市場低迷，但經過各界努力，現在做出一些成績，「遺址論」不攻自破，不管新股市場、交易量都可見已完全推翻該說法。

另外，香港今年起規定上市公司必須有多元性別董事，陳翊庭說，基本上所有上市公司都符合規定，等同香港在兩年多內增加了800名女董事席位。

陳翊庭指強調，香港男女平等，但香港上市公司董事會過往一直都是單一性別，在兩、三年前曾統計，香港2600多間上市公司，800間公司董事清一色是男性，與香港的人口結構不匹配，認為多元化性別對企業決策相當重要，因此在做公開諮詢後，決定推行「女董事令」。