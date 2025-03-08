小港1周3街頭暴力！休旅車撞民宅討債畫面曝　警曝查案辛酸　

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄小港區一處民宅8日凌晨0時30分左右，遭不明人士開車衝撞，不僅鐵門凹陷毀損，地面也留有被蛋洗的痕跡，最後警方找到嫌犯，才知道是為了16萬元的債務，不過這已經是小港一個禮拜內連續3起的街頭暴力事件。

▲一輛白色轎車衝撞鐵門 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

31歲余姓女子在8日深夜報案稱，住家鐵門遭車輛撞擊損壞，警方調派快打警方前往查處，不只鐵門損壞，地面上也有遭到蛋洗的痕跡，但滋事車輛已離開現場。經警方調查了解，余女疑因16萬債務問題遭人尋仇，所幸現場無人受傷。警方擴大調閱周邊監視器，目前已查緝28歲陳姓車主到案調查，依刑法毀損、恐嚇及公共危險移送高雄地檢署偵辦。

▲一輛白色轎車衝撞鐵門，直接撞進民宅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲3月1日同樣是在小港地區，一輛貨車倒車衝撞鐵捲門 。（圖／民眾提供）

不過這已經是小港地區一週以來的第三起街頭暴力事件，1日凌晨連續發生兩起暴力案件，先是貨車衝撞透天厝鐵捲門，緊接著停在附近大樓地下室的BMW X6休旅車，又被黑衣人持鐵撬猛砸，警方深入追查，發現犯案的是同一群人，不過早已腳底抹油落跑，而事件起因是一間在地宮壇的壇主在網路上被爆黑料，小弟不滿才計劃報復，從隔空互嗆演變成暴力衝突。

一周三起讓小港居民是人心惶惶，不過現在高雄市的街頭暴力事件處理是採取高規格處理，根據不具名的警官表示現在局長林炎田除了要求要迅速偵破之外，也會建請檢察官聲請羈押，以遏止街頭暴力這股歪風，不過這名警官也非常感嘆，有時警察辛苦抓人，送到地檢署之後卻又是放人，讓暴力者又有可能繼續逞兇，才會讓民眾誤以為治安狀況變差。

▲同樣在3月1日一群人在衝撞民宅之後，又跑到地下室砸車 。（圖／民眾提供）