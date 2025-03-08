▲天峰多次傳出經濟狀況出問題在外欠債，甚至在直播中公然要求網友先匯3000元給他。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

網紅「天峰」朱乘堂爭議不斷，在直播上種種脫序行為引來民眾反彈，包括疑似吸毒持塑膠盤做出吸食動作，以及持美工刀傷害自己嘗試輕生製造流量，等等行為嚴重影響社會觀感，現又爆出積欠房租爭議，而天峰可謂是前科累累，犯下多起竊盜案，還曾涉入「擄鴿勒贖集團」的洗錢案件遭判刑，房東如今則只想趕快請走這尊「大神」，讓生活重回平靜。

天峰現名朱乘堂，舊名則是朱乘葑，他2013年6月凌晨2時許於基隆市街頭徘徊，見到一普通重型機車鑰匙沒拔，遂心生歹念將車騎走。被害人李男發現後旋即報警，警方於隔日執行巡邏勤務時，恰巧遇到天峰立刻上前盤查，於身上起獲鑰匙1支，通知被害人確認相關監視畫面後確認犯罪事實，被依竊盜罪嫌送辦，同年8月判決結果出爐，處拘役20日得易科罰金20000元。

天峰落網後絲毫沒有悔意，他同年7月再度犯案，行經基隆市某間檳榔攤時，趁著女銷售人員去後方如廁時，在前台空無一人之際，進入店內打開抽屜偷走1000元後逃逸，女員工發現後也隨即報警。基隆市警察局第二分局獲報後沿線追查，天峰到案說明時坦承犯案，佐以相關影像足以認定其犯罪事實，隔年2月基隆地院判決出爐，處罰金1萬元，得以1000元一日進行勞役折抵。

▲天峰涉嫌利用網友的善心，承諾向他下單後會將玩具贈與新竹仁愛兒童之家，事後被踢爆根本沒送，天峰也將預先製作好的感謝狀繳回。

到了2022年時，已成為粉絲上萬的帶貨網紅的天峰還涉及洗錢案，他提供銀行帳號給擄鴿勒贖集團作為贓款帳戶藉此來製造金流斷點，並從中得到報酬。集團成員蔡男當時打電話恐嚇受害人陳女，稱手上有兩隻其飼養之賽鴿，勒贖5萬5000元。蔡男要求受害人在期限內將贖金匯入天峰銀行帳戶，否則就將鴿子殺死，陳女心生恐懼於同日至銀行分兩筆匯款2萬7508元及2萬7500元。

蔡男確認款項進帳後，指示天峰前往銀行提領2萬元、2萬元及1萬5000元，並將其中5萬2000元匯入陳女人頭帳戶，藉此來製造金流斷點，讓警方難以追緝企圖隱匿犯罪所得去向，事後蔡男給天峰3000元作為報酬，但陳女匯款後賽鴿未如約定返還，憤而前往蘆洲警分局報案，新竹地檢署偵結後將他起訴。

天峰在庭上坦承有將帳戶給蔡男，並依其指示提領現金並匯入陳女帳戶，事後取得3000元報酬，但對恐嚇取財和洗錢矢口否認，辯稱自己與蔡男相識多年，當時蔡男表示自己帳戶遭凍結，謊稱受害人欠他錢欲向天峰借帳號匯款，再將金額轉入陳女帳戶內。

▲院方發聲明表示未委託天峰代為募集任何物資，針對其不實言論進行澄清，不容愛心遭到踐踏。

此說法則不被法官採信，法官認為若蔡男欲取回欠款大可直接提供陳女帳戶即可，何須再向天峰借帳戶並多支付3000元報酬，而據證人所述，天峰與蔡男認識後不常聯絡，並非感情親近之人。

法官審酌天峰正值青年卻未依正當管道謀財，反提供帳戶資料並提領恐嚇取財所得款項後轉帳至他人帳戶，製造金流之斷點，並獲取不法報酬，參與犯案過程卻否認犯行，也未與被害人陳女達成和解給予賠償。最終依洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑6個月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算一日，不法所得3000元則沒收。

記者私訊天鋒個人頁面，詢問他關於欠租相關事宜，但至截稿前未獲回應。

延伸閱讀

▸ 翻車網紅1／「竹東天峰」直播上賣違禁品遭法辦 再爆欠租半年房東怒提告

▸ 寵物情緣／劉丞變兒子傻瓜 現金券被撕碎…「看到萌臉」無奈笑出來

▸ 原始連結