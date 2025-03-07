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未婚妻願出錢「請未來婆婆再生1個」　他喊超荒謬！全場力挺

女友婚後拒生孩！要未來婆婆「再生1個兒」…他超崩潰　全場逆風力挺

▲現代女性意識抬頭，許多女性選擇不婚不生。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

現代女性意識抬頭，許多女性選擇不婚不生。大陸一名男網友在微博抱怨，女友堅持不生小孩，還說可以給他爸媽錢，讓他爸媽生一個弟弟，並由他們來扶養，讓他覺得相當荒唐。不過貼文一出，多數人挺女方，直呼「分手，生的找生的」。

原PO抱怨，與交往一年的女友談結婚，但對方不願意生小孩，態度非常堅定，還說可以拿錢出來，由他爸媽再生一個弟弟，以後由他們出錢扶養，讓他覺得很傻眼，這麼荒唐的方法都講出來了。

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原PO表示，女友因為在這之前曾意外懷孕墮胎過，所以對生小孩這件事特別抗拒；事實上，女友嫁給他不算遠嫁，但就是在生小孩這件事不願做出改變，「我想不到的是，女友的爸媽居然也接受這個想法，可能是女友家還有個弟弟，但我家只有我一個獨生子，所以我特別想擁有一個自己的孩子。」

原PO嘆，女友認為生孩子會被剝奪很多自由，還說可以把自己的存款全部拿出來買房，且也不要聘金，條件就是不生孩子，讓他很無奈。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「分手，生的找生的，不生的找不生的」、「你捨不得她的條件又想要她給你生孩子，你有能力就去找個願意給你生的」、「承認吧，你就是貪人家的錢財，還盯著人家的子宮」、「女方想法沒問題，她又不要聘金又願意出錢，你們不合適而已，分了再找」。

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