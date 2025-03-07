預算遭砍　海基會：高層凍薪、臨時人員「遇缺不補」

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會因預算遭刪減，近日將緊急服務專線的服務時間從24小時減至12小時。海基會副秘書長、發言人黎寶文7日表示，除了服務專線的調整外，臨時人員將遇缺不補，董事長、秘書長及副秘書長等高層也不跟隨基層員工調漲薪資。

黎寶文在記者會上提到，預算被刪後，海基會對各部門及內部分工進行了全盤檢討，文教處的部分，在台陸生的聯繫工作，還是會維持必要的聯繫，但可能會想辦法在金錢、金額上稍微降低。

黎寶文指出，台商子女及在台陸生的相關活動，也會盡量以會內座談或是降低規模的方式來進行，但還是希望能維持既有的服務能量與態度。

▼海基會文書驗證櫃檯。（圖／記者蔡紹堅攝）



黎寶文提到，經貿處的部分，既有的台商的聯誼、台商活動，會盡量降低過夜參訪及餐會，以會內的茶會或座談會來進行；台商的法律諮詢雖會維持，但時間上可能調整、縮短；兩岸經貿網的維護與營運，則會併入既有的網站一起營運，以節省開支。

法律處業務的部分，黎寶文說，將重新檢討整個文書驗證的流程，希望能夠在未來的人力上做更加有效的運用；至於民眾的法律服務，還是會維持，但可能從全天改成半天。

綜合處的部分，黎寶文提到，在學者研析案的部分，將做適當的降低；24小時緊急服務專線調整為12小時，一方面是節省人力，一方面是經計算影響不會太大，因為深夜的服務案件量其實很少。

黎寶文還說，在人事的部分，臨時人員將遇缺不補，降低人事營運的費用；調薪的部分，除了基層工作人員調薪3%外，處長、科長調薪1%，董事長、秘書長及三位副秘書長不進行調整。

不過，在開源的部分，海基會目前還未敲定具體措施，黎寶文解釋，開源的部分牽涉層面較廣，還要再與陸委會等其他單位討論，並進行內部推演，現階段還沒有定案。

關於海基會預算遭刪，海基會秘書長羅文嘉先前曾說，海基會的預算很大一部份來自陸委會的補助，在立法院二、三讀中，分別有兩案，一案是國民黨的提案刪除7千萬元，另一案是民眾黨的提案刪除2千8百多萬，兩案加起來將近1億元。

羅文嘉強調，海基會今年度編列處理兩岸相關事務的業務費用也只不過9千多萬，換句話說，海基會推動和處理兩岸相關事務的費用等於是「零」了。

▼海基會大樓外觀。（圖／記者蔡紹堅攝）

