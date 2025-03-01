「吊車大王」有Threads了？10字貼文萬人按讚：1句話撼動脆圈

▲吊車大王似乎用Threads了。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

「竹北吊車大王」胡漢龑年收高達30億，擁有4房太太和14名子女，神秘生活經常引發熱論。最近有脆友在Threads上發現好像開辦帳號，28日發文「大家好~我是胡漢龑本人」，狂掀1.5萬人按愛心，網友紛紛打趣留言，「爸你一句話撼動整個脆圈，也撼動我的心」、「不可思議，本人來了！」

發文者的帳號是「huhanyan5（現在改為huboss888）」，文中簡潔有力地跟大家打招呼，「大家好~我是胡漢龑本人。」網友紛紛留言，「爸爸，有看到你飛機上幫忙推輪椅的照片，你真的是人帥心也美」、「胡董真是親民又跟得上時代潮流」、「能在Threads 遇到胡董，開心耶！總是在新聞看到您的善良孝順之舉，值得學習與崇敬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於為何胡漢龑突然開始用Threads？似乎是因為一篇女網友的貼文。該名女網友28日發文表示，搭飛機時看到「吊車大王」明明是搭商務艙，但看到行動不便的老人家，就急忙幫忙推輪椅，整個親民又善良。

留言處則看到「huhanyan5」，回覆，「這篇文是我朋友截圖給我看的～我想親自說明一下」，說他當時是看到一位地勤人員要推兩個老人家，覺得很擔心，所以才趕快去幫忙推其中一位。

另外，截至出稿為止，該帳號已有近9千位粉絲追蹤，人氣超高。