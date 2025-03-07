中埔分局婦女節感謝女力協助防詐　分局長親送面膜還送花

▲中埔警分局婦女節由分局長曾裕景（前排中）向防詐夥伴送花送暖 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



3月8日國際婦女節，嘉義縣警察局中埔分局曾分局長為感謝女性同仁奉獻警政工作，特於今(7)日準備了精美面膜、玫瑰花及熱咖啡，將最誠摯的祝福發送至女性同仁手中，讓同仁驚喜連連，備感溫馨。曾裕景分局長也在此代表中埔分局向各位女性同仁致上最高的敬意，預祝婦女節快樂！



中埔分局曾分局長另率領同仁前往中埔鄉郵局及農會，致贈精美面膜、玫瑰花及咖啡給現場女性經理及行員，感謝平日協助警方識詐宣導工作，積極成功攔阻民眾遭詐騙匯款，有效保護民眾財產。

中埔分局分局長曾裕景呼籲，近期詐騙手法以網路購物詐騙居多，如便宜珠寶買賣、優惠商品搶購、代購演唱會門票等，匯款後即消失或封鎖 ；或以金流有問題要求匯款才能出貨及返還金額。

詐騙話術解析:1、在拍賣購物平台刊登低價商品廣告。2、謊稱繞過交易平台可享更多優惠，誘使匯款。3、取得匯款後，發送仿冒商品或直接失聯。

防詐小撇步:1、要求跳過拍賣購物平台付款交易的，一定是詐騙！2、網路交易，應堅持使用合法平台交易，才有保障！

提醒民眾務必強化「識詐」、「防詐」意識，守護自身財產安全。如有詐騙疑慮，請民眾應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出諮詢。希望大家能一起來合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。