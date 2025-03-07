12星座3月健康指南！天秤座有孤獨感、獅子座太焦慮

▲阿谷老師透過雷諾曼占卜提醒12星座身體健康狀況。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

近期天氣變化明顯，大家可要特別注意身體狀況！3月雷諾曼占卜分析12星座健康指南，建議要特別留意，千萬不要因為小狀況就輕忽囉！

白羊座｜ (3/21 - 4/19)

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身體狀況：本月可能身體能量下降、免疫力變弱或壓力過大，導致精神疲勞。需要注意會有焦慮、內分泌失調，尤其是女性，千萬要注意女性健康相關的問題（如經期不規律、荷爾蒙失衡）。

注意事項： 注意調整作息，避免熬夜與過度消耗精力，多補充營養並適當休息。

金牛座｜ (4/20 - 5/20)

身體狀況：身體狀況穩定，但容易因為身體緊繃或僵硬而感到不適，例如肌肉緊繃、關節不適、血液循環問題。需要注意姿勢不良導致血液循環受阻，能量上你可能習慣性地過度保護自己，封閉自己，導致能量流動受阻。

注意事項：適度運動、伸展筋骨，別讓身體過於僵硬，適量放鬆對健康有幫助。

雙子座｜ (5/21 - 6/20)

身體狀況：本月需注意有運動傷害的風險或是行動過程中對腳腕、骨骼造成傷害。如果你是活躍型的人，可能會感覺精力下降，或是有延遲恢復的問題。

注意事項：避免過度運動，小心運動傷害、扭傷、過勞，適時讓自己慢下來。

巨蟹座｜ (6/21 - 7/22)

身體狀況：本月身體可能處於防禦力下降的狀態，特別容易受到環境影響，例如過敏、感冒、尤其皮膚問題，多注意環境的清潔與消毒。

注意事項： 注意增強免疫力、多攝取維生素C，避免長時間處於高壓環境。

獅子座｜ (7/23 - 8/22)

身體狀況：本月會因為情緒影響身體健康，因為過度為他人付出、過度為他人擔憂，可能容易出現焦慮、憂鬱、壓力導致的身體不適（如胃部問題、失眠）。

注意事項： 調整心情與壓力管理，可以透過冥想、深呼吸來放鬆身心，減少負面情緒對身體的影響，也要練習課題分離，不要為他人扛壓力。

處女座｜ (8/23 - 9/22)

身體狀況：本月處於身體的恢復期，可能之前有身體上的不適或壓力過大，而現在正在逐步康復。仍需注意過去的舊疾或慢性病問題，別讓壓力影響身體狀態。

注意事項： 持續保養，避免過度操勞，特別是腰部、背部、神經系統相關問題，確保充足休息。

天秤座｜ (9/23 - 10/22)

身體狀況：本月身心狀態可能較為低落，可能有孤獨感、消極的心理狀態，整體會比較憂鬱、提不起勁，可能影響到食慾與睡眠質量。

注意事項：不要長時間獨處，適時與朋友交流，避免 憂鬱、焦慮、失眠，需要更多陽光與社交活動來調整心情。

天蠍座｜(10/23 - 11/21)

身體狀況：本月身體活力提升，能量良好，健康狀況較穩定，適合規劃健康的生活方式，如運動、飲食管理等。蠻穩定的能量，可以趁這階段安排自己的出行或是開啟新計畫。

注意事項：可以嘗試新運動計劃或調整健康習慣，提升體能與代謝，讓身體狀況更佳。

射手座｜(11/22 - 12/21)

身體狀況：本月會因為工作上過勞導致睡眠品質下降，無法真正休息，精神狀態因壓力而持續緊繃。也可能因為工作或家庭壓縮到睡眠時間。

注意事項：強制讓自己放鬆，睡前按摩或泡澡，改善睡眠，讓自己既使在片段的時間，都可以有好的休息品質。

摩羯座｜ (12/22 - 1/19)

身體狀況：本月體力消耗過快，可能有火氣過旺、頭痛、胃部不適或血壓問題，會因為火氣過旺的狀況影響到情緒急躁、失眠等狀況。

注意事項：調整飲食習慣與作息，注意血壓、心臟健康，避免熬夜或飲食過於刺激，建議可以透過中醫調養。

水瓶座｜(1/20 - 2/18)

身體狀況：本月健康回升、精力充沛，身體狀況良好，可能會因運動或良好習慣而讓身體更強健，尤其是之前若有健康問題，現在將逐漸好轉。

注意事項：可以積極投入運動、保持自信心，持續維持過去的保養方式，不要看到好轉就停掉喔！

雙魚座｜(2/19 - 3/20)

身體狀況：本月情緒壓力逐漸減輕，身體狀況正在恢復，如果之前有焦慮、壓力過大導致的身體不適（如腸胃問題、疲勞感），本月是開始療癒的時機。

注意事項：學會釋放負面情緒，透過興趣活動、創意活動、大自然散心等來調整心境。