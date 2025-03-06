台積電擴大在美投資　賴清德：總統府充分了解佈局

記者崔至雲／台北報導

台積電擴大對美投資，引發外界討論，總統賴清德與台積電董事長魏哲家今（6日）下午5時共同召開記者會，說明台積電對美投資案。賴清德提到，對於台積電對美投資計劃，感謝魏哲家跟政府密切溝通，讓總統府充分了解，而台積電的佈局，除了壯大台積電外，也讓台灣經濟有更進一步的發展。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



魏哲家今日在總統府致詞時強調，在美國擴展原因非常簡單就是客戶的需求，在台灣今年就要蓋11個生產線，美國一千億不會影響台灣生產線前進，自己昨天才請賴總統幫忙多找土地，不會影響台積電在台灣的投資，台灣要蓋的生產線還是不夠。

對於台灣政府是否都有充分掌握到台積電對美投資計劃，賴清德說，剛剛在致詞有提到，非常感謝魏哲家跟政府密切溝通，讓總統府了解台積電對美投資計劃，過去他曾拜訪過台積電創辦人張忠謀，除了跟他拜年外，也跟他請益，但張忠謀的意見，不方便在這邊轉述，但可以跟國人報告，每次台積電的佈局，除了要壯大台積電，讓台積電更有競爭力外，也讓台灣協力廠商、企業也有機會進入國際，跟國際有更多的交流，讓台灣經濟有更進一步的發展。

賴清德強調，這次台積電前往美國，也如同魏哲家所講的，是應客戶要求，即便未來 3個廠在美國建立，台灣11個廠完成，也沒辦法滿足客戶的需求，魏哲家講的非常清楚。

