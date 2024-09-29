颱風來襲　阿里山國家森林遊樂區、林鐵9／30休園停駛

▲林業及自然保育署嘉義分署所轄阿里山國家森林遊樂區，因應山陀兒颱風將至，將於9月30日8時起進行預警性休園。（圖／ 林業及自然保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據交通部中央氣象署預報，今（29）日上午已發布山陀兒颱風海上警報，預估明（30）日發布陸上颱風警報，推估10月1日、2日將影響臺灣最為顯著，考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為嚴加戒備並防範強風豪雨影響山區旅遊安全，因此自30日上午8時起預警性休園，眠月線、臺灣一葉蘭自然保留區及嘉義分署所轄步道亦暫停開放，如遊樂區位於中央氣象署發布之陸上颱風警報警戒區域範圍，將立即休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整並再行發布，最新開放情形亦可至查詢。

另如嘉義縣政府發布停止上班及上課，嘉義分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心同步立即休園。

嘉義分署將依天候狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時公布開放時間，呼籲民眾颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區或步道，應密切注意相關氣象、交通、旅遊安全等資訊，且提高警覺，留心自身及行車安全。

另為維行車安全，阿里山林鐵除9月30日阿里山至嘉義列車正常營運外，其餘列車預警性停駛；10月1日、2日全部列車停駛。後續將視颱風影響狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退票。檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園。