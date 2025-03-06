桃園翁身體不適還掛念YouBike未還　派出所長代勞

▲彭姓男子身體不適騎YouBike，想強撐返家。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名65歲彭姓男子訪友後準備騎著租借的YouBike返家，行經陸橋爬坡時突身體不適，遂坐在路旁休息喘口氣，警方獲報見他臉色蒼白欲通知救護車前來，彭男不但婉拒，掛念YouBike未歸還，並想勉強騎回家，警方考量他身體狀況，先讓彭男搭計程車回家，由所長騎著YouBike歸還。

▲所長則幫忙騎YouBike歸還。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所所長蔡東洲及警員郭弘儀，昨晚21時巡邏時接獲民眾報案，表示有位彭姓男子疑似身體不適坐在桃園區三民路三段某店家前。員警立即前往關懷，據了解彭男住八德區，昨天到桃園區訪友後準備騎乘YouBike返家，在行經陸橋上坡時覺得很吃力，心臟劇烈跳動感到很不舒服，下了陸橋就坐在路旁休息。

員警見他臉色蒼白欲幫忙通知救護人員，但被彭先生婉拒，他表示只要休息一下就要繼續騎乘YouBike返家，員警勸導他以身體健康為重，彭先生還是掛心要歸還YouBike，想強撐返家。蔡所長勸導他先搭計程車返家，答應彭先生會幫忙刷卡歸還YouBike，等身體好了再來所內領取悠遊卡，彭先生才安心搭車返家，蔡所長則是騎著YouBike幫忙還車，彭男今日到所內領卡，對於員警的熱心協助再三感謝。