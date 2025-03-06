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網遊戰友組7人詐團！境外盜刷1300萬高鐵票　8折價開售秒殺

▲▼鐵路警察局逮獲訂票蟑螂，盜用個資刷卡賣高鐵票。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲鐵路警察局逮獲訂票蟑螂，盜用個資刷卡賣高鐵票。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察局刑警大隊偵查隊，日前接獲民眾報案，信用卡被盜刷大量的高鐵車票，警方也發現有異常訂票的行為，立刻循線追查發現，2名遊戲同好透過境外盜刷集團購入高鐵票，將票務資料由客服負責銷售，最低每張可以抽50元利潤，警方逮捕7嫌，其中4人竟然都是因玩同款網遊結識成共犯。

警方調查，26歲的黃姓男子以及27歲的謝姓男子因為打網路遊戲認識，2人將腦筋動到高鐵票上，透過境外盜刷集團取得個資後盜刷高鐵票，再將高鐵票資訊傳給黃、高，轉由2名陳姓客服人員負責在網路銷售銷贓，在網路上刊登販售高鐵車票的情況，並透過通訊軟體成立公司帳戶高調售票。

警方查出，境外盜刷集團以釣魚簡訊方式取得被害人信用卡個資，再盜刷信用卡取得高鐵票轉售獲利，初步估計台灣就有29人受害，境外帳戶還不記其數，光1年下來就獲利1300萬元，再以抽成的方式分潤，最後剩下的利潤也是由施姓幣商負責將錢洗往境外交給境外盜刷集團。

警方表示，該詐騙集團在台灣相當囂張，甚至還打出高鐵票8折優惠，所以一上線就會被秒殺，警方在2024年間共計執行2波搜索行動，分別在雙北市、彰化縣及高雄市等地進行搜索，將詐團黃姓幹部、謝姓幹部、施姓幣商及2名陳姓客服拘提歸案。

另外警方還查出黃、謝2人，透過林姓女子在網路遊戲上招募2名陳姓客服人員，也掌握另名林姓男子提供帳戶當作收款人頭帳戶，警方共計掌握7名嫌犯，也搜索查獲犯案用手機、虛擬貨幣及存摺等贓證物1批，訊後依照組織犯罪、洗錢以以及鐵路法送辦。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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