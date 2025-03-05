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社會 社會焦點 保障人權

醉女躺路中自拍畫面曝　險撞人肉三角錐！好心駕駛閃燈保護她

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名女子疑似喝酒醉，3日深夜冒雨躺臥鬧區要道，甚至拿起手機玩起自拍，完全不理會車流，幸好一名自小客駕駛發現後機警煞車，還閃雙黃燈停在她後方保護，才沒有釀成意外。民眾影片PO網後，網友紛紛大罵女子，警方今天（5日）表示，調查後將對女子開罰。

▲女子疑似喝醉躺臥鬧區馬路自拍，險些遭後車輾壓，警方將循線追查身分開罰。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲女子疑似喝醉躺臥鬧區馬路自拍，險些遭後車輾壓，警方將循線追查身分開罰。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，3日23時40分許接獲報案，指在苗栗市中正路彰化銀行前路口，有一名女子躺臥馬路中間，但員警到達現場後該女子已離開現場。警方事後經調閱路口監視器影像，案發當時有下雨，視線不良，發現該女子沿中正路南往北行走，疑似喝醉、步態不穩，走至維新街口時突然躺臥路中，還拿起手機自拍，幸好一輛路過的白色轎車駕駛機警發現，趕緊煞車未發生碰撞，還一度把車子停在女子後方，避免她被其他車輛撞上，警方後續將持續調查釐清該女子身分依法開罰。

▲女子疑似喝醉躺臥鬧區馬路自拍，險些遭後車輾壓，警方將循線追查身分開罰。（圖／記者楊永盛翻攝）

轎車駕駛昨將影片PO網說：「遠遠看以為是什麼三角錐，往前看是一個女生在地上自拍，還好慢慢開不然就出事了，直接停下來報警拍起來有在地美食，現在也有在地自拍嗎？」網友回應：喝醉躺在那當三角錐是有問題的人餒，夜間又下雨視線不是很清楚了，萬一撞到她，該怎麼辦呢？真的害人不淺餒！

▲女子疑似喝醉躺臥鬧區馬路自拍，險些遭後車輾壓，警方將循線追查身分開罰。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警分局表示，依道路交通管理處罰條例第78條規定，「交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」可處新臺幣500元罰鍰，籲請民眾切勿以身試法，維護交通安全。

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